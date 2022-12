Play się łączy. Będzie nowa oferta

Grupa Play dokonała kolejnego kroku w integracji ze swoją spółką zależną 3S – firmy połączyły się. Fioletowi zapowiadają, że staną się silniejszym partnerem biznesowym dla średnich i dużych firm w Polsce, a w przygotowaniu jest nowa oferta.

Współpraca Play i 3S ciągnie się od ponad 13 lat, a w 2019 roku P4, operator fioletowej sieci, kupił wszystkie akcje spółki. Dzięki temu m.in. wszedł w posiadanie sieci światłowodowej o długości sięgającej obecnie 4500 km oraz centrów przetwarzania danych. Dotąd jednak 3S miała status spółki zależnej, teraz nastąpił następny etap integracji – połączenie się firm. Formalna integracja spółek zakończyła się 30 listopada 2022 roku.

Co to daje w praktyce? Play przekonuje, że pozwoli to na stworzenie jeszcze mocniejszego zespołu ekspertów wraz z kompleksową ofertą rozwiązań telekomunikacyjnych, Data Center i ICT dla biznesu. Nowe oferty są już w przygotowaniu, choć ich szczegóły nie są jeszcze znane.

Połączenie unikatowych kompetencji i nowoczesnych rozwiązań 3S z Play oraz UPC Biznes otwiera nowy rozdział na rynku usług dla biznesu. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom średnich i dużych firm, zapewniając im kompleksowe rozwiązania chmurowe, usługi mobilne i dostęp do internetu oraz narzędzia cyfrowe. Stajemy się partnerem, dzięki któremu polskie firmy mogą przyśpieszyć swój rozwój i jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby swoich klientów

– mówi Jarosław Helman, Dyrektor Pionu B2B, Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Play.

Umowy z klientami 3S będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach. Jednocześnie będą mogli korzystać z nowych ofert przygotowywanych przez Grupę Play. Fuzja nie oznacza likwidacji marki 3S ani nie wpływa na działalność innych spółek z grupy 3S.

Grupa 3S świadczy usługi telekomunikacyjne dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Są to zarówno firmy sektora publicznego, jak i klienci korporacyjni, dla których 3S projektuje i wdraża rozwiązania teleinformatyczne. Firma koncentruje się na projektach telekomunikacyjnych, centrach danych i technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

