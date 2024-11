Play z nowościami dla klientów UPC Polska. Rusza wymiana dekoderów

Play realizuje kolejny etap integracji usług UPC Polska. Poza nowymi dekoderami Play BOX TV jego dawni klienci otrzymają także dostęp do Play NOW.

Play przygotował bezpłatną wymianę dekoderów dla klientów korzystających z urządzenia TV 4K BOX – teraz będą mogli zastąpić go nowszym Play BOX TV. Dotychczasowi klienci oferty byłego UPC Polska otrzymają ponadto dostęp do aplikacji Play NOW.

Chociaż połączenie Play i UPC Polska nastąpiło formalnie w 2022 r., to procesy migracyjne wciąż trwają – operator tłumaczy, że chodzi o to, by zmiany odbywały się stopniowo, przebiegały w sposób niezauważalny dla klienta i ograniczały się do niezbędnego minimum. Dziś Play ogłosił kolejne zmiany w ofercie dla klientów dawnego UPC.

Play BOX TV zastąpi TV 4K BOX

W związku ze zmianami Play przygotował bezpłatną wymianę sprzętu dla abonentów korzystających z dekoderów TV 4K BOX. Proces podyktowany jest różnicami w rozwiązaniach technologicznych stosowanych przez poprzedniego operatora i Play. Wymiana pozwoli dalej aktualizować sprzęt i oferować klientom ważne dla nich usługi, takie jak nagrywanie programów. Proces nie dotyczy innych stosowanych wcześniej urządzeń.

Nowy dekoder, z którego skorzystają abonenci dawnego UPC, to popularny Play BOX TV, który nawet telewizor starszej generacji przemieni w smart TV. Jest to możliwe dzięki platformie Android TV, dającej dostęp do tysięcy aplikacji takich jak Netflix, Max, SkyShowtime czy Prime Video. Urządzenie obsługuje m.in. formaty 4K i Dolby Vision. Jest wyposażone we wszystkie niezbędne gniazda, w tym HDMI, optyczne audio i Ethernet. Dekoder może być wygodnie sterowany głosem lub pilotem.

Klienci, których dotyczy ten proces, otrzymają wiadomości ze szczegółowymi instrukcjami. Wymianę będzie można zlecić on-line, telefonicznie lub docelowo w salonie. Każdy z abonentów otrzyma też specjalny przewodnik o zaletach nowego urządzenia. Można go też pobrać w formie PDF ze strony operatora.

Play zapewnia, że podłączenie nowego dekodera jest proste i intuicyjne, jednak w razie potrzeby będzie też możliwość umówienia wizyty technika, który pomoże w instalacji.

Proces wymiany poprzedził pilotaż skierowany do niewielkiej grupy abonentów. Pozwolił on na dopasowanie tego procesu do potrzeb klientów. Zakończenie wymiany planowane jest na luty 2025 r.

Play NOW dla wszystkich

Już w marcu 2025 r. dotychczasowi klienci UPC Polska – bez względu na typ posiadanego dekodera (a więc nie tylko posiadacze TV 4K BOX) – otrzymają dostęp do aplikacji Play NOW, która zastąpi analogiczne rozwiązanie TV GO.

Play NOW to serwis, w którym ulubione kanały telewizyjne można oglądać w aplikacji dostępnej na telefony, tablety i inteligentne telewizory. Streaming działa też pod adresem: https://playnow.pl.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play