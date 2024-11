Play poszalał. Klienci będą mieli taniej przez cały okres umowy

Play ruszył z kolejną okazją na Black Week. Tym razem operator proponuje specjalną ofertę na światłowód Play i Telewizję Nowej Generacji. Do 2 grudnia internet i telewizję możecie mieć taniej nawet przez 24 miesiące. W ramach umowy dodajemy dodatkowe korzyści – w tym Amazon Prime i SkyShowtime.

Dalsza część tekstu pod wideo

To już kolejna podobna okazja w Play. Niedawno operator na Black Week proponował wybrane smartfony nawet o 1000 zł taniej, teraz uzupełnia festiwal zniżek kolejną promocją.

Światłowód 600 Mb/s taniej dla wszystkich i Amazon Prime w abonamencie

W ramach promocji światłowód Play z internetem do 600 Mb/s klienci mogą otrzymać w cenie 300 Mb/s – za 55 zł miesięcznie przez cały okres obowiązywania umowy. Do tego pierwszy miesiąc jest za 0 zł. Jak przekonuje operator, jest to oferta idealna dla nowych klientów, bez innych usług w Play.

Dodatkowo w pakiecie Play dodaje usługę Amazon Prime. Oprócz bogatej biblioteki Prime Video klienci zyskują w niej m.in. dostęp do darmowej dostawy milionów produktów ze sklepu Amazon, usługę Prime Gaming. czyli darmowe gry mobilne i na PC oraz kanał Twitch Prime.

Telewizja Nowej Generacji od 35 zł miesięcznie dla klientów Play

Play ma też ofertę na Telewizję Nowej Generacji. W promocji pakiet do 100 kanałów i 30 punktów można mieć już za 35 zł miesięcznie, a za pierwszy miesiąc klienci nie zapłacą ani złotówki. Promocja na Telewizję Nowej Generacji obowiązuje przez cały okres umowy, czyli 24 miesiące.

Dzieki promocji przez cały okres obowiązywania umowy klienci otrzymają dostęp do kanałów Viaplay i SkyShowtime. Dodatkowo 30 punktów klient może co miesiąc wymieniać na dostęp do wybranego serwisu np. Netflix (od 30 punktów) czy Max (od 15 punktów).

Promocje trwają do 2 grudnia.

Zobacz: Świąteczna oferta Play z dużymi rabatami na telefony

Zobacz: Play: rok światłowodu i telewizji za darmo. W bonusie serwisy VoD

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl), Play

Źródło tekstu: Play