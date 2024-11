Play kończy z kolejną usługą UPC. Co zaoferuje w zamian?

Play szykuje kolejne zmiany dla klientów przejętych razem z UPC Polska. Tym razem dotyczą one usługi pozwalającej oglądać kanały telewizyjne oraz treści wideo na żądanie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Portal Wirtualnemedia.pl informuje, Play, operator, który przejął UPC Polska, planuje wyłączyć usługę UPC TV GO (znaną też jako Play TV GO) do końca lutego 2025 roku. Usługa ta pozwala na oglądanie telewizji na żywo i treści na żądanie na urządzeniach mobilnych i Smart TV, w domu i poza domem.

Co dalej z klientami UPC?

Play na razie nie zdradza szczegółów, ale prawdopodobnie zaoferuje klientom dostęp do platformy Play Now, o podobnej funkcjonalności. Na forum.satkurier.pl pojawiły się sugestie, że Play Now może zostać zintegrowane z usługami multimedialnymi Play, co pozwoliłoby na korzystanie z niej byłym abonentom UPC.

Kolejny krok w integracji UPC z Play

Od momentu przejęcia UPC, Play konsekwentnie integruje infrastrukturę i usługi obu firm. Wcześniej zlikwidowano salony UPC, aplikację UPC Connect, usługę Wi-Free i serwis Moje UPC. Klienci UPC zostali przeniesieni na platformę Play Box TV, a dekodery TV 4K Box UPC zostały wycofane.

Nie wszyscy klienci są zadowoleni ze zmian

Do UOKiK wpłynęło kilkanaście skarg od abonentów, którzy narzekają na pogorszenie jakości usług i problemy z obsługą klienta. Play twierdzi jednak, że liczba skarg nie wzrosła po przejęciu UPC.

Zobacz: W Play drożej. Wyniki po 3Q2024

Zobacz: Play wymienia dekodery. Pożegnaj TV 4K BOX, powitaj Play BOX TV

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Wirtualnemedia.pl, satkurier.pl