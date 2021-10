Play też będzie zielony. Energia w 100% ze źródeł odnawialnych

Telekomy ścigają się na coraz bardziej proekologiczne podejście do biznesu, deklarując wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. W tym gronie znajduje się również Play, który wraz z całą grupą iliad obiecuje przejście na zieloną energię elektryczną.

Grupa iliad podsumowała dotychczasową realizację zobowiązań klimatycznych ogłoszonych w styczniu 2021 r. Działania zostały podzielone na trzy etapy, z których pierwszy – korzystanie wyłącznie z zielonej energii – został już zrealizowany na rynkach francuskim i włoskim. Do końca tego roku, 100% energii elektrycznej wykorzystywanej przez Grupę do jej działalności będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Oznacza to zmniejszenie emisji CO 2 o prawie 138 tys. ton od 2021 roku, co jest równowartością rocznej emisji dwutlenku węgla przez 50 tysięcy samochodów.

Zobacz: Play sprawdził preferencje i zwyczaje polskich internautów

Fioletowy operator też będzie zielony

Play, który jest częścią Grupy iliad, zobowiązuje się także do realizacji tego celu. Spółka P4 w lipcu 2021 roku nawiązała współpracę z dostawcą energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Dostarczana energia ma tzw. gwarancję pochodzenia, czyli certyfikat potwierdzający jej pozyskanie z elektrowni wodnych, farm wiatrowych czy słońca.

Plan dojścia do korzystania wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w Polsce zakłada weryfikacje dostawców, wdrażanie technologii, które pozwalają na ograniczenie zużycia energii oraz gwarancje pochodzenia energii. W tym zakresie Play współpracuje z firmą Respect Energy. Zakontraktowane poświadczenia energii wyprodukowanej przez instalacje farm wiatrowych i fotowoltaicznych obejmują okres od lipca br. Zakupiony wolumen pokryje w 100 procentach zapotrzebowanie Play, które w drugiej połowie tego roku wyniesie blisko 120 mln kWh, a w kolejnym ponad 250 mln kWh.

Przyszłość naszej planety stała się globalnym wyzwaniem nie tylko dla obywateli i organizacji międzynarodowych, ale także dla firm. My w Play, będąc częścią Grupy iliad, zdecydowaliśmy się podjąć konkretne działania, aby zmniejszyć naszą emisję dwutlenku węgla i sprawić, że Polska będzie lepszym i bezpieczniejszym krajem do życia

– mówi Jean Marc Harion, Prezes Zarządu Play.

Grupa iliad zainwestuje 1 miliard euro w ciągu 15 lat, aby osiągnąć zakładane cele klimatyczne. Po realizacji pierwszego z nich – wykorzystania wyłączenie energii ze źródeł odnawialnych iliad i jego spółki skupią się na osiągnięciu kolejnych dwóch celów:

do 2035 roku , 15 lat przed celem wyznaczonym przez Porozumienie Paryskie, 0 emisji netto w przypadku emisji bezpośrednich,

, 15 lat przed celem wyznaczonym przez Porozumienie Paryskie, w przypadku emisji w 2050 roku, 0 emisji netto najbardziej znaczących emisji pośrednich, czyli pochodzących z łańcuchów dostaw, które nie są kontrolowane przez organizację.

Zobacz: Play już nie traci klientów. Wyniki Iliad za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2021 r.

Zobacz: PLAY w czasach COVID-19: efekt sylwestra, wzrost danych o 60%, ponad 1000 stacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: iliad

Źródło tekstu: Play