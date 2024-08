Fakty o Fakt Mobile. Nie chcesz mieć problemów, nie korzystaj

Fakt Mobile, mimo atrakcyjnych pakietów, zmaga się z problemami, które zniechęcają klientów. Skarżą się oni na brak dostępności starterów, trudności z przeniesieniem numeru oraz nieaktualne regulaminy. Postanowiliśmy to wyjaśnić.

Fakt Mobile to oferta telefonii komórkowej, dostępna na rynku od kilku lat, skierowana do klientów poszukujących tanich rozwiązań telekomunikacyjnych. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie www.faktmobile.pl, ma ona przyciągać atrakcyjnymi pakietami rozmów, SMS-ów oraz Internetu w przystępnych cenach. Fakt Mobile działa w oparciu o infrastrukturę sieci Play, co teoretycznie powinno gwarantować szeroką dostępność usługi oraz dobrą jakość połączeń. Spółka P4, operator Play, jest również operatorem sieci Fakt Mobile. Mimo to, klienci napotykają szereg problemów związanych z przystąpieniem do tej oferty, co wywołuje liczne skargi i pytania wśród użytkowników lub potencjalnych użytkowników.

Problemy zgłaszane przez czytelników TELEPOLIS.PL

Czytelnicy portalu TELEPOLIS.PL regularnie zgłaszają różnego rodzaju trudności związane z korzystaniem z Fakt Mobile (FM). Te najważniejsze podsumował jeden z forumowiczów w takich oto punktach:

starterów FM w salonach nie ma od dawna,

salony nie robią MNP do FM,

kod na zmianę taryfy *163*12# przestał działać wraz z ostatnią rewolucją (w Play na kartę, przyp. red.),

zmiana przez konsultanta jest podobno możliwa, ale tylko z taryf dostępnych w ofercie przed 2016 rokiem (a z nowszych po ostatnich zmianach nie da się przejść na żadną z nich).

Brak starterów Fakt Mobile w sprzedaży uniemożliwia nowym użytkownikom dołączenie do tej sieci w tradycyjny sposób. To poważna bariera, szczególnie dla osób, które nie są zainteresowane korzystaniem z usług online i wolą tradycyjne metody zakupu usług telekomunikacyjnych. Dodatkowym problemem jest fakt, że salony operatora Play nie realizują procedury MNP (Mobile Number Portability), czyli przeniesienia numeru do Fakt Mobile. To jest tym bardziej niepokojące, że na stronie www.faktmobile.pl możemy przeczytać coś takiego:

Jeżeli jesteś klientem innej sieci, odwiedź dowolny salon Play z dowodem osobistym i swoją kartą SIM. Upewnij się, że Twój numer jest zarejestrowany u obecnego operatora. Dodatkowo dostaniesz rok ważności konta. Przeniesienia numeru jest bezpłatne.

Kolejnym istotnym problemem jest brak możliwości zmiany taryfy poprzez kod USSD. Kod na zmianę taryfy *163*12# miał przestać działać po ostatnich zmianach w ofercie Play na kartę. To dodatkowo komplikuje sytuację osobom, które lubią korzystać właśnie z takiego sposobu na zmianę oferty, z której korzystają.

Ostatnim zarzutem jest nieaktualność regulaminu dotyczącego migracji do Fakt Mobile. Dokument z 2016 roku nie uwzględnia aktualnych taryf obowiązujących w Play na kartę, co powoduje dezorientację wśród klientów. Brak spójności między regulaminem a rzeczywistością oferty utrudnia klientom świadome podjęcie decyzji o migracji.

Co na to Play?

Z prośbą o wyjaśnienie sprawy migracji do Fakt Mobile zwróciłem się do Biura Prasowego Play. Fioletowy operator odniósł się do problemów zgłaszanych przez użytkowników. Z otrzymanego krótkiego oświadczenia wynika, że przenoszenie numeru do Fakt Mobile powinno działać w salonach Play, na przykład w ramach procesu przenoszenia numeru (MNP), ale nie tylko. Za brak starterów ma być jednak odpowiedzialny właściciel marki Fakt Mobile, a nie operator sieci.

Mamy świadomość, że starterów Fakt Mobile na Rynku jest niewiele. Jest to decyzja i ograniczenia właściciela marki Fakt Mobile, odpowiedzialnego za ich dystrybucję. W Play odpowiadamy za dostępność starterów Play i Virgin Mobile, których na rynku nie brakuje. Jeśli klient nie znajdzie fizycznego startera Fakt Mobile zawsze może aktywować taryfę w naszych salonach. Z oferty można skorzystać również w ramach standardowej procedury MNP.

– przekazał redakcji TELEPOLIS.PL Filip Żyro z Biura Prasowego Play

Play niestety nie odniósł się do problemu niedziałającego kodu USSD, ani do mocno zdeaktualizowanego regulaminu migracji do Fakt Mobile.

Podsumowując, oferta Fakt Mobile teoretycznie prezentuje się atrakcyjnie, jednak jej realizacja napotyka na szereg problemów, które frustrują użytkowników. Brak dostępności starterów, problemy z MNP oraz nieaktualny regulamin to tylko niektóre z barier, z którymi muszą zmierzyć się klienci. Pozostaje mieć nadzieję, że osoby odpowiedzialne za tą ofertę staną na wysokości zadania i sprawią, że znowu będzie można z tego korzystać z przyjemnością.

A jeśli już ktoś korzysta z Fakt Mobile przypominam, że operator sieci Play włączy użytkownikom 5G. Jak możemy przeczytać w komunikacie:

5G udostępnimy Ci w okresie od 23.08.2024 r. do 5.09.2024 r., będziesz mógł z niej korzystać do 31.10.2024 r.

