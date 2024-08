Play po cichu zamieszał w ofercie. Krzyczą za to klienci

Play po cichu wprowadził nową ofertę na kartę i od początku jej obowiązywania pojawiło się mnóstwo kontrowersji z nią związanych. Użytkownicy skarżą się na brak regulaminów promocji, a także wyłączenie możliwości migracji do innych, starszych taryf niż Play na kartę 3.0. A ostatnio nawet regulamin migracji do tej ostatniej, najnowszej, trafił do fioletowego archiwum.

Play na kartę 3.0 – co nowego?

Play na Kartę 3.0 to najnowsza oferta prepaid od fioletowego operatora, obowiązująca od 21 czerwca 2024 roku (taka data widnieje w cenniku). Najnowszy cennik jest pod wieloma względami do tego, który dotyczy taryfy Play na kartę 2.1, zmienionego 15 maja 2024 roku (były podwyżki). Ceny podstawowych usług w najnowszej taryfie wyglądają tak:

0,79 zł za minutę połączenia do wszystkich sieci,

0,79 zł za wiadomość SMS,

0,79 zł za wiadomość MMS,

0,12 zł za przesłanie 100 kB danych (czyli... 1200 zł za 1 GB). Co ciekawe, w cenniku Play na kartę 2.1 widnieje cena za Transmisję danych Internet APN w wysokości 0,00 zł za 100 kB.

W cenniku oferty Play na kartę 3.0 pojawia się również nieobecna wcześniej opłata za utrzymanie numeru w wysokości 5 zł za cykl rozliczeniowy. Szczegóły dotyczące jej pobierania znajdują się w punkcie 1.1 Cennika:

1.1 Aktywność na koncie w Ofercie Play na Kartę 3.0 1.1.1. Opłata za utrzymanie numeru jest pobierana w pełnej wysokości, jeśli w ciągu Cyklu rozliczeniowego nie będzie jednej z aktywności w postaci: wydania z Pakietu Złotówek łącznie min. 5 zł, doładowania konta, zakupu usług (przy czym korzystanie z zakupionych usług nie jest traktowane jako aktywność na koncie), zakupu pakietów minut, SMS/MMS, transmisji danych (przy czym korzystanie z zakupionych pakietów nie jest traktowane jako aktywność na koncie).

1.1.2. Aktywność na koncie w danym Cyklu rozliczeniowym będzie analizowana na godzinę 23:59 ostatniego dnia tego Cyklu rozliczeniowego. Opłata za utrzymanie numeru pobierana będzie w ciągu dwóch pierwszych dni nowego Cyklu rozliczeniowego.

1.1.3. W przypadku nie wykonania żadnej aktywności wymienionej w pkt 1.1.1 lit. b-d i wydania z Pakietu Złotówek mniej niż 5zł, Opłata za utrzymanie numeru zostanie pomniejszona o sumę tych wydatków (np. wyniesie 1 zł, jeśli wydano łącznie 4 zł z Pakietu Złotówek).

1.1.4. Jeżeli stan Pakietu Złotówek na moment pobrania Opłaty za utrzymanie numeru wynosi mniej niż wysokość tej Opłaty, określonej zgodnie z pkt. 1.1.1. i 1.1.3., opłata jest pobierana w wysokości stanu Pakietu Złotówek.

1.1.5. Po upływie 12 Cyklów rozliczeniowych z rzędu bez którejkolwiek aktywności wskazanej w pkt. 1.1.1., konto Użytkownika ulega dezaktywacji, Umowa wygasa, a tym samym dalsze korzystanie z usług nie jest możliwe.

Gdzie są regulaminy?

Nasi czytelnicy, przynajmniej niektórzy, nie zostawili suchej nitki na nowej ofercie. Dostało się między innymi kontrowersyjnej opłacie za utrzymanie numeru, z której ostatnio wycofał się Orange Polska (po interwencji UOKiK). Jak napisał jarekt:

PnK30, to najgorsza i najbardziej anty-konsumencka taryfa w historii, nie tylko w historii Play, ale w historii wszystkich polskich opów, śmiem nawet twierdzić, że jest również skonstruowana niezgodnie z prawem: opłata za brak aktywności (5zł) jest również (a w zasadzie przede wszystkim) pobierana gdy karta jest w okresie pasywnym (!!!), kiedy nie możesz wykonywać połączeń i wysyłać SMSów, czyli kiedy nie możesz zrobić podstawowej aktywności, więc kara zostanie naliczona, i tak co miesiąc aż do całkowitego wyczyszczenia konta lub wyłączenia numeru po roku (jeśli kasy wystarczy) - w tym czasie cały czas nie możesz dzwonić i wysyłać SMSów!!! Pobranie karnej opłaty 5zł nie powoduje wyjścia z okresu pasywnego i przywrócenia okresu aktywnego (!!!), czyli w kolejnym okresie wciąż nie możesz dzwonić i SMSować, więc znowu kara zostanie naliczona, i tak dalej, aż do wyczyszczenia konta lub wyłączenia numeru po 12 kolejnych takich okresach - w tym czasie tak jak pisałem, cały czas nie możesz dzwonić i wysyłać SMSów!!!

Kolejny problem to braki w regulaminach. Jak napisał jeden z naszych forumowiczów, KC-Karlos (używa taryfy Play na kartę 3.0), nie ma regulaminów do związanych z nową taryfą pakietów Nielimitowane minuty do wszystkich - 15 zł/mc, Nielimitowane smsy do wszystkich - 10 zł/mc, pakiety internetowe 0,5 GB, 1 GB i 5 GB (oraz ich podwojenie po doładowaniu w Play24), Rok Ważności Konta za 60 zł. Z kolei regulaminy innych, starszych promocji w ogóle nie uwzględniają najnowszej taryfy, kończąc na Play na kartę 2.1 z 2018 roku.

Migracja? Najlepiej nigdzie!

Idźmy dalej. Kolejną kwestią, na którą zwrócili uwagę czytelnicy portalu TELEPOLIS.PL i forumowicze, jest przeniesienie do playowego archiwum (również po cichu) regulaminów migracji do różnych ofert na kartę. Los ten spotkał następujących dokumentów:

Jak napisał KC-KARLOS na naszym Forum, od 25 lipca 2024 roku nie jest możliwa zmiana na Play na kartę 2.1, Play na kartę 2.0 oraz Play Energy. Jarekt dopisał:

Możliwość migracji do innych taryf Play została nagle i bez zapowiedzi zablokowana 23 lipca, a wszystkie regulaminy były jeszcze przez wiele dni dostępne w sekcji "Regulaminy", a nawet dzisiaj na stronach Play wciąż są informacji o możliwości migracji do różnych taryf Play, wraz z podanymi krótkimi kodami, Możliwość migracji kodem i poprzez Play24 gwarantowały regulaminy, ale Play z tego obowiązku przestał się wywiązywać nagle i bez zapowiedzi od 23 lipca (kody zwracały błędy, strona Play24 www zwracała błędy, a apka pokazywała tylko taryfę PnK30). Play w regulaminach migracji napisał, że regulaminy obowiązują do odwołania, a o ewentualnym odwołaniu poinformuje - Play jednak tego do dzisiaj nie zrobił, ale od już 23 lipca, tak jak pisałem, nagle zablokował migrację do innych taryf kodem i poprzez Play24, czyli sposobami które gwarantowały regulaminy migracji.

Na stronie Play pojawił się w pewnym momencie Regulamin migracji "Zmień na Play na kartę 3.0". Jednak brakowało w nim choćby daty startu obowiązywania, gdzie zamiast niej widać "xxx". Co chwilę pojawia się również nazwa innej taryfy – Play na kartę OdNowa (zamiast Play na kartę 3.0). To z resztą nie ma już większego znaczenia, ponieważ ten regulamin również trafił do archiwum.

Jak słusznie zauważa jarekt, w sekcji regulaminów brak obecnie JAKIEGOKOLWIEK regulaminu migracji do jakiejkolwiek taryfy Play (na kartę - przyp. red.).

Co na to Play?

Swoje pytania w sprawie kontrowersji związanych z aktualną ofertą Play na kartę skierowałem do biura prasowego fioletowego operatora. Z otrzymanej krótkiej odpowiedzi wynika, że regulaminy ofert zostaną zaktualizowane. Dodatkowo potwierdziły się obawy naszych czytelników/forumowiczów: od 30 lipca 2024 roku możliwa jest tylko migracja do Play na kartę 3.0 (jeśli pozostajemy w prepaidzie).

Regulamin naszych ofert jest w trakcie aktualizacji. Pakiety widoczne w aplikacji Play24 dostępne są dla wybranej taryfy, można je kupić i korzystać z nich po widocznych cenach.

Z dniem 30 lipca zmiana oferty w ramach prepaid możliwa jest wyłącznie na taryfę Play na Kartę 3.0, dowolnym kanałem. Można zmienić taryfę kodem USSD, w aplikacji Play24, w POS lub na infolinii Play.

– przekazał redakcji TELEPOLIS.PL Filip Żyro z Play

Pozwolę sobie zakończyć słowami, które otrzymałem od jarekt:

Jest jeszcze kilka istotnych kwestii z tym wszystkim związanych, ale nie chce mi się już o tym pisać. Generalnie to jest coś po prostu nieprawdopodobnego, co zrobił Play od 23 lipca i co trwa do dzisiaj.

Zobacz: Play rozbudowuje sieć. W lipcu padł rekord

Zobacz: Play wprowadza Multi SIM. W Virgin Mobile też

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play, opracowanie własne