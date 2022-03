Play: Internet z telewizją od 50 zł miesiecznie

Play ma promocję, w której Internet z telewizją można mieć już za 50 zł miesięcznie. W pakiecie jest dostęp do Canal+ online i Viaplay.

Play przygotował nową promocję dla osób, które korzystają z jego ofert abonamentowych. Zestaw złożony z Internetu domowego oraz telewizji, a także dostępu do wybranych platform streamingowych można otrzymać w cenie od 50 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać w salonie Play, przez telefon lub sklep internetowy play.pl.

Fioletowy Internet do domu w pakiecie z telewizją

Play oferuje swoim klientom zarówno Internet stacjonarny z routerem Wi-Fi, jak i poprzez sieć komórkową, gdzie możemy liczyć na spore paczki danych. W przypadku tego pierwszego do wyboru są 4 prędkości pobierana:

150 Mb/s,

300 Mb/s,

600 Mb/s,

1 Gb/s.

Z kolei w przypadku komórkowego dostępu do Internetu wybierać można spośród czterech pakietów:

200 GB,

400 GB,

500 GB,

1000 GB.

W ramach nowej promocji klienci fioletowego operatora otrzymują telewizję PLAY NOW TV z dekoderem TV BOX. W tej konfiguracji zapewni ona dostęp do ponad 50 kanałów telewizyjnych (w tym Disney, National Geographic, History czy Comedy Central). Można również wybrać wyższy pakiet z dostępem do ponad 100 kanałów, w tym TVN24, AXN, BBC Brit, AleKino+ czy Eleven Sports 1.

W zestawie jest również dostęp do streamingu video w ramach serwisów:

Canal+ online przez 6 miesięcy w prezencie,

przez 6 miesięcy w prezencie, Viaplay w cenie abonamentu przez cały okres trwania umowy.

Cena 50 zł miesięcznie dotyczy Internetu stacjonarnego 150 Mb/s z telewizją (obniżka z 80 zł miesięcznie). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.play.pl.

