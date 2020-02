Play dla fanów koszykówki: NBA League Pass

Play wprowadził kolejną usługę, za która można płacić, dopisując ją do swojego rachunku. Tym razem operator proponuje coś dla fanów koszykówki w najlepszym wydaniu: NBA League Pass. Dzięki tej ofercie użytkownik fioletowej sieci otrzyma dostęp do materiałów wideo na żywo i na żądanie.

Decydując się na NBA League Pass, klient sieci Play dotrzyma dostęp do następujących treści:

wszystkich 1230 meczów w sezonie zasadniczym,

wszystkich mecze play-off,

Meczów Gwiazd na żywo,

konkursów wsadów,

konkursów trójek,

całego kanału NBA TV,

a także innych ekskluzywnych materiałów.

Klienci Play mogą aktywować subskrypcję NBA League Pass bez podawania karty kredytowej, opłacając dostęp do usługi poprzez Zamów z Play (zarówno w ofertach na abonament, jak i taryfach na kartę). To pełnoprawna subskrypcja, która pozwala pobierać materiały na dowolne urządzenie oraz korzystać z materiałów All Star Weekend.

Usługę można zamówić na stronie nbaonplay.pl, podając numer telefonu i przepisując kod PIN otrzymany SMS-em w celu weryfikacji. Używając numeru telefonu w Play, można też zalogować się na konto na stronie watch.nba.com oraz pobierając aplikację ze sklepów Google Play oraz App Store.

Ile kosztuje NBA League Pass?

Dla klientów Play zamawiających usługę w opisany sposób pierwsze 14 dni pełnego dostępu jest darmowe. Przez ten czas można przetestować usługę i przekonać się, że naprawdę warto z niej korzystać. Po tym okresie subskrypcja kosztuje 18 zł tygodniowo (cena na oficjalnej stronie to 74,99 zł miesięcznie). W każdej chwili można zrezygnować z dostępu i aktywować go ponownie na najbardziej interesujące mecze.

Źródło tekstu: Play