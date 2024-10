Polacy często lekceważą takie telefony. Niesłusznie. Czasem to lepszy wybór

Możliwość prowadzenia rozmów przez VoLTE zyskuje na popularności, a coraz częściej staje się koniecznością. Panasonic ruszył z promocją, która powinna zainteresować seniorów oraz ich bliskich.

Operatorzy coraz bardziej zachęcają do korzystania z VoLTE, co ma związek z wygaszaniem sieci 3G. Problem dotyczy na razie T-Mobile, gdzie 3G zostało wyłączone, oraz Orange, gdzie ten proces nabiera rozpędu. Brak 3G może powodować trudności w prowadzeniu rozmów, bo dotąd ten standard odpowiadał za większość połączeń komórkowych. Co prawda można jeszcze w tym celu korzystać z 2G, ale VoLTE, wykorzystujące standard 4G, jest lepszą opcją, choćby dlatego, że jakość połączeń głosowych jest wyższa.

Dziś wszystkie smartfony mają opcję prowadzenia rozmów przez VoLTE, większość z nich jest też obsługiwana przez operatorów. Problem pojawia się w przypadku klasycznych telefonów dla seniorów. Przez lata producenci zalewali rynek prostymi i tanimi telefonami dla tej grupy użytkowników, w których 3G było szczytem technologii. Dziś osoby starsze – nasze babcie czy dziadkowie – zagrożone są utrudnieniami w kontaktach z rodziną. Dla seniorów, dla osób wymagających szczególnej opieki nagła utrata możliwości dodzwonienia się do bliskich jest szczególnie niebezpieczna.

Na szczęście na rynku przybywa już prostych i niedrogi telefonów dla seniorów z opcją VoLTE. W sklepie Panasonica ruszyła właśnie promocja, w której można taniej upolować takie urządzenia, z myślą o swoich bliskich.

Panasonic KX-TU250

Ten model to propozycja dla tych, którzy najchętniej wybierają klasyczne, jednobryłowe telefony z klawiaturą alfanumeryczną. Panasonic KX-TU250 kusi kolorowym ekranem 2,4 cala, a za wysoką jakość połączeń odpowiada technologia Clear Voice (VoLTE), przydatna także do prowadzenia rozmów w hałaśliwych miejscach, np. na ulicy. Nie zabrakło trybu głośnomówiącego, a osobom z problemami zdrowotnymi może się przydać przycisk połączeń w nagłych wypadkach, czyli SOS. W specyfikacji znalazł się także aparat o rozdzielczości 1,2 Mpix, który nie robi wrażenia rozdzielczością, ale będzie wystarczający do prostych zastosowań.

Atutem telefonu Panasonic KX-TU250 jest czas pracy. Producent obiecuje do 8 godzin rozmów i prawie 14 dni działania w trybie czuwania.

Panasonic KX-TU250 jest dostępny w promocji za 258,30 zł, czyli ze zniżką 30%. Standardowo kosztuje 369 zł.

👉 Sprawdź ofertę na Panasonic KX-TU250 w sklepie producenta 👈

Panasonic KX-TU550

Kolejny model w promocji Panasonic – KX-TU550 – to już propozycja dla tych, którzy wolą rozkładane telefony z klapką. Jest dostępny w trzech kolorach, w tym energetycznym czerwonym, a opływowy kształt obudowy z zewnętrznym wyświetlaczem nie tylko cieszy oko, ale i zapewnia wygodę. Panasonic KX-TU550 jest odporny na wstrząsy, ma też latarkę LED, przyda się więc w różnych sytuacjach.

Po otwarciu użytkownik zobaczy kolorowy ekran o przekątnej 2,8 cala i dużą klawiaturę alfanumeryczną. Panasonic KX-TU550 wyposażony jest w technologię Clear Voice (VoLTE), ma tryb głośnomówiący, a do tego zapewnia zgodność z aparatami słuchowymi, co szczególnie będzie przydatne dla seniorów ze słabym słuchem.

Telefon ma też przycisk SOS, aparat w rozdzielczości 1,2 Mpix, a akumulator pozwoli na 7 godzin rozmów lub 12 dni w trybie czuwania. W razie potrzeby z pomocą przychodzi szybka ładowarka USB-C w formie stacji dokującej.

Panasonic KX-TU550 w promocji dostępny jest za 387,78 zł, gdy jego standardowa cena wynosi 429 zł.

👉 Sprawdź ofertę na Panasonic KX-TU550 w sklepie producenta 👈

👉Zobacz więcej ofert na telefony dla seniorów Panasonic 👈

Źródło zdjęć: Panasonic