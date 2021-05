Orange rusza z cykliczną akcją „Rabatów euforia na akcesoria”

Orange zapowiada nową, cykliczną akcję o nazwie „Rabatów euforia na akcesoria”. Będą to copiątkowe promocje na akcesoria. Dziś w ofercie znalazły się słuchawki bezprzewodowe WG 7031 BT. Okazja czy sprzątanie magazynów?

Cykliczne akcje operatorów, w których rozdają na przykład darmowe gigabajty albo obniżają ceny na urządzenia, cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Orange obok swoich środowych okazji chce też w piątki zachęcać do kupowania akcesoriów w okazyjnych cenach.

„Rabatów euforia na akcesoria” będzie akcją cykliczną, której następne odsłony pojawią się w każdy piątek. Co tydzień przeceniony zostanie inny sprzęt. Miejmy nadzieję, że nie będą to zalegające w magazynach, niechciane przez nikogo towary, których trzeba się pozbyć.

Na start Orange poleca bezprzewodowe słuchawki sportowe WG 7031 BT producenta Winner Group za 59,90 zł. Jest to cena po udzieleniu 33% rabatu. Akcja promocyjna trwa do wyczerpania limitu produktów lub do 6 czerwca włącznie. Z oferty można skorzystać w sklepie internetowym na stronie producenta.

Jak przekonuje Orange na swoim firmowym blogu, słuchawki WG 7031 BT to wygodny sprzęt, z którego można korzystać podczas uprawiania sportu, podróżowania, a nawet przy pracy czy podczas codziennych czynności.

Są kompaktowe, pozwalają nawiązać bezprzewodowe połączenie Bluetooth ze smartfonem, mają pilota z przyciskiem do odbierania i kończenia połączeń, a także mikrofon z redukcją szumów. Niestety dokładnych danych technicznych nie można się doszukać ani w sklepie Orange, ani na stronie producenta.

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Blog Orange Polska