Orange rozda klientom ponad 1 TB Internetu. Jest haczyk

Orange uruchomiło nową promocję, w której rozda swoim klientom nawet 1200 GB danych do wykorzystania w ramach Internetu mobilnego. Jak z niej skorzystać?

Orange przygotowało dla swoich klientów nie lada gratkę. Osoby korzystające z oferty na kartę będą mogły zgarnąć nawet 1200 GB pakietu danych Internetu mobilnego. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Orange rozda po 100 GB przy każdym doładowaniu

Przede wszystkim promocja "1200 GB za darmo przez rok" dostępna jest dla abonentów usług Orange na kartę posiadających aktywną usługę "Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu do wszystkich oraz pakiet GB”. Po spełnieniu tego warunku wystarczy wysłać SMS o treści "1200GB" na numer 811, by otrzymać pierwszą paczkę 100 GB transferu. Kolejne takie pakiety będą przyznawane co miesiąc, w momencie odnowienia się usługi nielimitowanych rozmów i SMS-ów.

Łącznie takich paczek można otrzymać aż 12, co razem przekłada się na 1200 GB do wykorzystania w trakcie trwania promocji. Każda z nich ma być ważna przez 31 dni od momentu przyznania. Nie ma więc niestety opcji, by chomikowania gigabajtów, a szkoda.

Promocja trwa od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023. Czasu, żeby z niej skorzystać, jest więc całkiem sporo. Link do regulaminu znajdziecie tutaj.

Warto natomiast zauważyć, że nowa promocja nie jest rewolucją, a raczej odpowiedzią na działania konkurentów. Podobną ofertę zdążyli już wprowadzić T-Mobile i Play.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Orange