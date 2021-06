Motorola RAZR taniej o 1950 zł w ofercie tygodnia Orange

Trwa kolejna oferta tygodnia w Orange. Tym razem, do najbliższej środy, taniej można kupić aż trzy smartfony, w tym składaną Motorolę RAZR, której cenę obniżono aż o 1950 zł.

Motorola RAZR 2019 to składany smartfon tej marki, nawiązujący nazwą i stylistyką do telefonów sprzed lat. Tym razem jednak po otwarciu urządzenia otrzymujemy dostęp do elastycznego wyświetlacza, zajmującego obie połówki telefonu. Dodatkowy, mały ekran znajduje się na zewnątrz, razem z pojedynczym aparatem fotograficznym. Całość jest napędzana Snapdragonem 710 i zasilana akumulatorem o pojemności 2510 mAh.

Zobacz: MOTOROLA RAZR - cała prawda o telefonie

Zobacz: Motorola razr 5G: elegancja warta grzechu. Tnie powietrze i portfel

W ofercie tygodnia Orange, która kończy się 16 czerwca tego roku, składaną Motorolę możemy kupić bez abonamentu w 20 ratach po 99,95 zł. Daje to łączną cenę 1999 zł, o 1950 zł mniej niż wcześniej.

Pozostałe smartfony w pomarańczowej ofercie tygodnia

Składana Motorola RAZR to nie jedyna propozycja Orange w ramach aktualnej oferty tygodnia. O 100 zł został przeceniony Xiaomi Mi 11 Lite 5G 6/128 GB, który bez abonamentu można kupić za 1799 zł (20 rat po 89,95 zł).

Z kolei najbardziej gorący telefon 2020 roku, według redakcji czytelników i redakcji TELEPOLIS.PL, czyli Samsung Galaxy S20 FE 5G, kupimy w 20 ratach po 135,25 zł (razem 2705 zł). Również bez abonamentu.

Zobacz: Test: Samsung Galaxy S20 FE 5G działa we wszystkich 5G i to nie koniec jego zalet

Zobacz: Telefon roku 2020 Czytelników TELEPOLIS.PL

