Orange: odbierz swój prezent. Dwa miesiące za darmo lub gigabajty

Nadeszła środa, a wraz z nią prezenty w aplikacji „Mój Orange”. Czym tym razem zaskoczył nas operator? Od dziś można zyskać dwa miesiące bezpłatnego dostępu do Video Pass, a dla tych, którzy się nie załapią, pozostaje paczka gigabajtów.

Tydzień temu Orange dawał w akcji „Środy z Mój Orange” paczkę 7 GB internetu. Dziś dla odmiany można aktywować Video Pass za darmo na dwa miesiące. Prezent ten pojawiał się już wcześniej w akcjach Orange i na pewno ucieszy wielu użytkowników.

Przypominajka o kolejnej środzie z #MójOrange. Warto skorzystać z darmowego #VideoPass, który znajdziecie w aplikacji. Miłego oglądania 😊👍 pic.twitter.com/1fb2yVkZL3 — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) February 9, 2022

Usługa nie jest jednak dostępna dla wszystkich użytkowników Orange. Akcja „Środy z Mój Orange” skierowana jest do abonamentowych klientów pomarańczowej sieci, natomiast Video Pass można aktywować w:

Planie 40, 50, 60 lub 80

40, 50, 60 lub 80 Planie Mobilnym 45, 55, 75

45, 55, 75 dowolnym pakiecie usług Orange Love.

Dla użytkowników innych planów lub osób, które korzystają obecnie z płatnej usługi, pozostaje nagroda pocieszenia – 5 GB internetu do wykorzystania na dowolne cele na terenie Polski. Prezenty można odebrać po zalogowaniu się do aplikacji „Mój Orange”, w zakładce „Dla Ciebie”.

Bezpłatną usługę Video Pass można aktywować do przyszłego wtorku 15 lutego. Gdy okres promocyjny minie, operator będzie naliczał 20 zł miesięcznie. W każdej chwili można jednak zrezygnować z kontynuacji usługi.

Co daje Video Pass w Orange?

Dzięki usłudze Video Pass w Orange można oglądać filmy, seriale i wideo z YouTube’a nie obciążając pakietu gigabajtów. Usługa obejmuje 15 serwisów wideo: HBO GO, Netflix, YouTube, CANAL+, TVP Sport, Player, CDA Premium, Orange TV GO, Polsat Box Go, VOD.pl, TVP VOD, Stream TVP, WP Pilot, TVP Info oraz Poland In.

Z usługi można korzystać tylko na terenie Polski, stosując do tego zarówno aplikację, jak i stronę internetową wybranego serwisu.

