Orange na kartę: Brak limitów i 15 GB za 15 zł

Dziś, z okazji zimowych ferii, Orange rusza z nową promocją. Na użytkowników pomarańczowych ofert na kartę czekają rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a do tego 15 GB danych do wykorzystania w internecie. Wszystko to za połowę dotychczasowej ceny.

Tej zimy w Orange na kartę można sprawdzić, jak to jest mieć wszystko bez limitu oraz otrzymać pakiet 15 GB przez miesiąc za połowę ceny. Promocja trwa od 16 stycznia do 29 lutego 2020 r. włącznie. W tym czasie każdy klient Orange na kartę może włączyć usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 15 GB” na 31 dni w cenie obniżonej z 30 zł na 15 zł.

Zobacz: Nowości w Orange: promocyjne ceny na smartfony i 7 nowych kanałów TV

Zobacz: Orange rozbuduje sieć 5G w Warszawie. W tym tygodniu uruchomi 10. stację bazową

Oferta przeznaczona jest dla dla użytkowników ofert na kartę w taryfach Orange Free na kartę, Orange YES, Orange POP, Orange ONE oraz abonentów oferty Zetafon. Promocja nie dotyczy jednak użytkowników taryfy „Zawsze bez limitu”.

Dzięki ofercie użytkownik ma możliwość wykonywania nielimitowanych połączeń głosowych na krajowe numery komórkowe i stacjonarne, wysyłania nielimitowanej liczby SMS-ów oraz MMS-ów na numery komórkowe w Polsce. Otrzymuje także pakiet 15 GB, który pozwala na korzystanie z mobilnego dostępu do Internetu na terenie Polski. Wszystko to oferowane jest przez 31 dni, bez ponoszenia dodatkowych opłat, na warunkach opisanych w regulaminie.

Zobacz: Grudniowe wyniki speedtestu: Orange i Play na szczycie, T-Mobile dopiero na trzecim miejscu

Zobacz: Orange zamyka usługę „Urodziny”. Wykorzystaj bonusy do 23 stycznia

Każdy w Orange na kartę, niezależnie od tego, czy korzystał już wcześniej z usług bez limitu, może włączyć usługę jeden raz na próbę.

Usługa ma dwa warianty:



Więcej szczegółów oferty znajduje się w regulaminie.

Źródło tekstu: Orange