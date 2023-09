Orange włączył darmowe rozmowy międzynarodowe z Marokiem

Orange solidaryzuje się z osobami dotkniętymi trzęsieniem ziemi w Maroku. Z tej okazji operator znosi opłatę za połączenia międzynarodowe z tym krajem oraz korzystanie z usług w roamingu na jego terytorium.

W ostatni piątek, 8 września 2023 roku, Maroko zostało dotknięte przez silne trzęsienie ziemi, którego epicentrum znajdowało się około 71 km od miasta Marakesz. Było to najtragiczniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju od 1960 roku, gdy zginęło co najmniej 12 tysięcy osób. Tym razem podawana liczba ofiar to ponad 2 tysiące osób.

Z powodu tragedii, która spotkała Maroko, Orange Polska w minioną sobotę (9 września) wyłączył na 7 dni pobieranie opłat za połączenia telefoniczne z tym krajem oraz wysyłane tam wiadomości SMS. Bezpłatne jest również korzystanie z roamingu na terenie Maroko.

Jak napisał Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange Polska, pozwoli to na swobodny kontakt z bliskimi, którzy są w Maroku.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: businessinsider.com.pl, Orange