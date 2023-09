Orange rozdaje darmowy Internet. To ostatnie „Giga za gole”

Trwa ostatnia promocja Orange z cyklu Giga za gole. Polscy piłkarze co prawda przegrali z Albanią, ale pomarańczowy operator ma dla swoich klientów darmowe paczki po 10 GB Internetu.

W niedzielę Biało-Czerwoni zmierzyli się z reprezentacją Albanii w eliminacjach Euro 2024. Odbywający się w Tiranie mecz skończył się niekorzystnym dla Polski wynikiem 2:0. Na pocieszenie oraz w podziękowaniu za wspólne kibicowanie, Orange przygotował dla swoich klientów ostatnią paczkę darmowych gigabajtów w ramach promocji „Giga za gole”. Tym razem jest ich 10.

Jak odebrać 10 GB?

Aby skorzystać z promocji i otrzymać pomarańczowy bonus, wystarczy wysłać SMS-a z zakładki „dla Ciebie” lub „dla Firm” w aplikacji Mój Orange lub standardowo o treści POWODZENIA pod numer 233 (opłata zgodna z cennikiem posiadanego planu taryfowego). Użytkownicy Orange Flex otrzymają bonusowe 10 GB, wpisując POWODZENIA w aplikacji, w zakładce „Kody promocyjne”.

Na jednym numerze można aktywować tylko jeden dodatkowy pakiet GB za gole. Czas na to klienci pomarańczowego operatora mają do dzisiaj (11 września 2023 roku), do wieczora. Promocyjne gigabajty są ważne 7 dni od daty aktywacji i można z nich skorzystać tylko na terenie Polski.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange