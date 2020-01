Orange rozszerza funkcjonalność usługi biznesowej Integrated Computing Standard

Orange Polska rozszerza funkcjonalność usługi biznesowej Integrated Computing Standard (ICS). Zastosowano w niej najnowszą wersję platformy vCloud Director 10 firmy VMware, co umożliwia użytkownikom łatwe i szybkie tworzenie środowiska wirtualnego oraz uruchamianie własnych aplikacji.

- Kluczową kompetencją w prowadzeniu biznesu jest umiejętność reagowania na zmieniającą się rzeczywistość. Dlatego Orange Polska i Integrated Solutions oferują klientom rozwiązania, które odpowiadają na aktualne potrzeby rynku B2B. Jesteśmy jednym z największych dostawców usług dla biznesu wykorzystujących chmurę. Opieramy się na sprawdzonych rozwiązaniach światowych liderów. Jednym z nich jest VMware. Stale rozszerzamy je o nowe funkcjonalności i modele płatności. Nasi klienci mogą na każdym etapie współpracy korzystać z wiedzy ekspertów Grupy Orange. Stworzenie dopasowanej usługi chmurowej nigdy wcześniej nie było tak proste.

- powiedziała Bożena Leśniewska, wiceprezes ds. rynku biznesowego Orange Polska

Platforma VMware vCloud Director 10 pozwala na łatwe zarządzanie środowiskiem chmurowym. Dostęp do wszystkich funkcjonalności z poziomu pulpitu umożliwia zwiększenie elastyczności i automatyzacji wykorzystania posiadanych zasobów. Dzięki temu zbudowanie nowego środowiska wirtualnego zajmuje mniej niż 5 minut. Z kolei zapasowe wirtualne centrum danych (Disaster Recovery) pozwala na zabezpieczenie danych klienta i działanie jego środowiska IT nawet w przypadku awarii.

- To pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych w Europie wdrożenie najnowszej wersji naszej platformy vCloud Director 10. Jej możliwości zapewnią polskim firmom większą elastyczność i dostęp do najnowocześniejszych technologii. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Orange Polska i Integrated Solutions i chcemy ją dalej rozwijać z korzyścią dla rozwoju polskich przedsiębiorstw.

- powiedział Arkadiusz Sikora, Country Director w VMware Poland

Usługa Integrated Computing Standard dostarczana jest w modelu IaaS (Infrastructure as a Service) z najwyższej klasy data center Orange na terenie Polski. Zapewnia ona dostęp do serwerów, pamięci masowych, elementów sieciowych, obrazów systemów operacyjnych oraz połączeń sieciowych. Dostęp do aplikacji jest możliwy przez Internet lub – dla klientów wykorzystujących to rozwiązanie – przez Biznesowy VPN Orange.

W usłudze dostępne są nowe modele płatności. Klienci będą mogą wybrać abonament, a także korzystać z modelu Pay as you go, pozwalającego na dostosowanie infrastruktury do bieżących potrzeb. Koszty zakupu, utrzymania oraz zarządzania infrastrukturą IT będą w rękach Orange i Integrated Solutions.

Więcej szczegółów o usłudze można znaleźć pod adresem www.orange.pl/view/integrated-computing.

