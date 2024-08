Orange zaliczył falstart. Za kilka dni nowa oferta

Orange Flex planuje kolejną już w tym miesiącu przerwę techniczną. Zapowiada ulepszenia, ale w trakcie prac zaliczył mały falstart. Bez obaw, to tylko przygotowania do startu nowej oferty.

Użytkownicy oferty Orange Flex po raz kolejny w tym miesiącu otrzymali ostrzeżenie o zbliżającej się niedostępności aplikacji.

W skierowanej do klientów wiadomości o wiele obiecującym nagłówku „będziemy jeszcze lepsi” pomarańczowy operator poinformował, że potrzebuje krótkiej przerwy technicznej. Na noc 21 sierpnia zapowiadał niedostępność apki Flex i jej czatu, co miało nastąpić w godzinach 1:00-5:00.

Zapowiadana przerwa jednak nie nastąpiła. Dziś do użytkowników Orange Flex dotarła nowa wiadomość z nagłówkiem „To jednak dziś w nocy”. Operator wprost przyznaje się, że doszło do falstartu i tym razem zapowiada, że apka Flex i jej czat będą niedostępne w nocy 22 sierpnia, w godzinach 00:30-5:00. „Wrócimy jeszcze lepsi” – obiecuje na koniec Orange.

To już kolejna taka przerwa w tym miesiącu – aplikacja Flex zaliczyła już podobną przerwę w działaniu 8 sierpnia. Wtedy też operator zapowiadał „jeszcze lepszy Flex”.

Już za kilka dni nowa oferta Orange Flex

Czy to rutynowe prace konserwacyjne, czy może coś więcej? Wygląda na to, że sierpniowe przerwy w działaniu aplikacji Flex związane są z zapowiedzią nowej oferty Orange Flex, która zadebiutuje 27 sierpnia. Operator już w lipcu obiecywał, że nowość zapewni użytkownikom więcej GB za tę samą cenę, a użytkownicy korzystający z darmowego internetu UNLMTD w najwyższym Planie nie będą już musieli aktywować go ręcznie co miesiąc – usługa zostanie włączona na stałe.

Nowe Plany zastąpią dotychczasowe, zawierające usługę Social Pass. Orange już wcześniej zdradził, że nowa oferta Flex będzie wyglądała następująco:

Plan za 35 zł – 75 GB (zamiast 45 GB),

– 75 GB (zamiast 45 GB), Plan za 50 zł – 150 GB (zamiast 80 GB),

– 150 GB (zamiast 80 GB), Plan za 80 zł – internet bez limitu + ekstra 250 GB do przesyłania innym użytkownikom Orange Flex (zamiast 150 GB i ręcznie włączanego UNLMTD).

Prawdopodobnie na tym się jeszcze nie skończy, a Orange pochwali się jeszcze innymi udogodnieniami w ofercie Flex. Na pełnię szczegółów trzeba jednak zaczekać do 27 sierpnia.

