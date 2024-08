Orange Polska dostarczył 5G na potrzeby transmisji TV

Łączność 5G to nie tylko szybki internet w naszych smartfonach. Orange Polska dostarczył łączność 5G na potrzeby prowadzonej na żywo transmisji TV z zawodów wioślarskich.

Łączność 5G najczęściej kojarzy się użytkownikom polskich sieci z obietnicą szybkiego internetu w telefonach. Jednak zalety nowego standardu daje znacznie większe pole do zastosowań. Wysoka przepustowość i niskie opóźnienie sprawiają, że 5G może także się sprawdzić w realizacjach profesjonalnych, jak np. transmisje telewizyjne. Takim właśnie wdrożeniem pochwalił się Orange Polska.

Orange Polska, ATM i Sony z 5G w transmisji TV

Dzięki transmisji 5G umieszczenie profesjonalnej kamery staje się możliwe wszędzie tam, gdzie dotąd utrudniała je konieczność układania kabli. Orange sprawdził takie zastosowanie 5G, współpracując z Sony i ATM podczas tegorocznego Pucharu Świata w Wioślarstwie, który odbywał się w Poznaniu

Operator dostarczył 5G w prywatnej sieci, dzięki której firma ATM, odpowiedzialna za produkcję telewizyjną, mogła wykorzystać rozwiązanie Networked Live stworzone przez Sony Nevion. Było to pierwsze w Polsce wykorzystanie prywatnej sieci 5G na potrzeby przesłania tak wysokiej jakości obrazu i dźwięku na żywo.

Na potrzeby profesjonalnej transmisji telewizyjnej Orange zbudował i skonfigurował zamkniętą sieć 5G w wersji „network in the box”, wykorzystującą pasmo przemysłowe n77. Ten model sieci gwarantuje i rezerwuje zasoby radiowe wyłącznie na potrzeby produkcji telewizyjnej, co jest istotne przy obsłudze wydarzeń z udziałem dużej liczby osób – takich jak koncerty czy wydarzenia sportowe.

Do pilotażu wykorzystano częstotliwość 3,9-4,0 GHz. Do dyspozycji urządzeń był zakres 100 MHz skonfigurowany w sposób preferujący przesyłanie danych od urządzenia mobilnego w górę sieci.

Orange jest bardzo zadowolony z efektów przeprowadzonego testu i przekonuje, że prywatne sieci 5G to przyszłość transmisji telewizyjnych.

Oprócz doskonałej jakości obrazu bez opóźnień, użycie tej technologii pozwoli też na zmniejszenie rozległej infrastruktury sprzętowej, która dotychczas była niezbędna przy tak wymagających przedsięwzięciach. Jestem przekonany, że największe wydarzenia sportowe i muzyczne będą już za moment wykorzystywać bezprzewodowe, prywatne sieci piątej generacji

– skomentował Michał Soliński, Lider Projektu Live Media production 5G/IoT w obszarze IoT w Orange Polska.

W trakcie wydarzenia, jako zestaw koderów służyły urządzenia Sony – nakamerowy koder HEVC i streamer CBK-RPU7 oraz stacjonarny dekoder NXL-ME80. Taki zestaw zapewnił bardzo dobrą jakość obrazu przy przepływności do 20 Mb/s, zapewniającej bardzo dobre, parametry do pracy na żywo z obrazem.

Demonstracyjna wersja rozwiązania jest dostępna w 5G Labie w warszawskiej siedzibie Orange, gdzie operator wraz z Sony zaprasza wszystkich zainteresowanych nią klientów.

