Ten odkurzacz pionowy jest niemal dwa razy tańszy od Dysona, a ma kilka asów w rękawie

Wczoraj pisałem o promocji na odkurzacz Dyson Gen5detect Absolute , którego wciąż można kupić znacznie taniej . Wciąż jednak mowa jest o kwocie powyżej 3000 złotych. Jeśli jesteście w stanie wydać dużo na porządny odkurzacz, ale nie aż tak dużo, to na pewno zainteresuje Was TEFAL X-Force Flex 13.60 , którego możecie teraz kupić za 1749 złotych .

TEFAL X-Force Flex 13.60

Zwłaszcza że nie jest to po prostu tańszy odpowiednik Dysona, a sprzęt, który ma na siebie swój własny, unikalny pomysł. Oczywiście, moc ssania jest nieznacznie niższa. Nie ma on w końcu silnika od Dysona. Wciąż jest to jednak potężny odkurzacz. Dodatkowo został on wyposażony w szereg autorskich technologii. Jedną z nich jest AeroSpin, dzięki której odkurzanie i mopowanie odbywa się jednocześnie. Jednak końcówki mopujące znajdują się za otworem odkurzającym, a nie przed nim.