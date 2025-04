Dyson Gen5detect Absolute w świetnej promocji. Ten odkurzacz wciąga nawet wirusy

Dyson Gen5detect Absolute to najmocniejszy odkurzacz pionowy w swojej klasie. Oferuje on maksymalną moc ssania nawet do 70 minut ciągłego odkurzania . Laser umieszczony na jednej ze szczotek pozwala nam dokładnie zobaczyć , czy czyszczona powierzchnia ma jeszcze kurz , czy została już całkowicie uprzątnięta. Natomiast ekran przy uchwycie prezentuje statystyki z odkurzania .

Dyson Gen5detect Absolute

Na pochwałę zasługuje także obecny w nim filtr HEPA. Jest on tak skuteczny, że zatrzymuje nawet do 99% wirusów wciągniętych przez odkurzacz. Dodatkowo jest on sprzedawany w bogatym zestawie, na który składają się dwie elektroszczotki, jedna miniaturowa do usuwania sierści z mebli, szczotka do zbierania kurzu ze szczelin, końcówka combi, oraz stacja ładująca i zasilacz. A wszystko to za 3199 złotych. Biorąc pod uwagę, że standardowa cena tego odkurzacza wynosi 3799 złotych, to jest to prawdziwa okazja.