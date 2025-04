Coraz większe ataki na Polaków: 355 tys. fałszywych wiadomości SMS

Fala zagrożeń rośnie, bo incydentów w cyberprzestrzeni jest coraz więcej , lecz także chronimy się przed nimi coraz lepiej – to podstawowe wnioski, które płyną z najnowszego raportu CERT Polska za 2024 rok.

W 2024 roku liczba zgłoszeń do CERT Polska wzrosła aż o 62% r/r (do ponad 600 tys.), a liczba zarejestrowanych incydentów zwiększyła się o 29% (do ponad 100 tys.). Różnica między jednym a drugim wynika z tego, że nie każde zgłoszenie jest incydentem, a także często zdarza się, że wiele zgłoszeń dotyczy tego samego incydentu. Średnia miesięczna liczba zgłoszeń przetwarzanych przez zespół CERT Polska w ubiegłym roku wyniosła około 50 tysięcy.