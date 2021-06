Orange daje 9 GB darmowego Internetu po remisie z Hiszpanią

Tym razem mamy okazję do radości. Polska zremisowała z Hiszpanią w meczu na Euro 2020. Z tej okazji Orange daje 9 GB Internetu za darmo.

Po ostatniej porażce ze Słowacją nasi piłkarze pokonali faworyzowaną Hiszpanię. Użytkownicy Orange doskonale wiedzą co to znaczy - darmowy Internet. Tym razem pomarańczowa sieć przyszykowała 9 GB. To właśnie taki numer nosi bowiem Robert Lewandowski. Wygląda na to, że tym razem meczu nie oglądał Adi, który załatwił ostatnio 32 GB Internetu. Promocja skierowana jest do klientów głosowych usług mobilnych operatora, zarówno w ofercie abonamentowej, jak i na kartę, a także do użytkowników Orange Flex.

W celu skorzystania z oferty wystarczy wysłać SMS o treści WALCZYMY pod numer 233. Opłata za SMS jest zgodna z taryfą, z jakiej korzysta abonent, maksymalnie może ona sięgnąć 25 groszy. Użytkownicy Orange Flex powinni z kolei wpisać WALCZYMY w zakładce kody promocyjne.

Pakiet należy aktywować do niedzieli o 23:00. Jednocześnie Orange zastrzega, że pakiet danych zostanie włączony w ciągu maksymalnie 24 godzin od przyjęcia zlecenia aktywacji. O włączeniu pakietu zostaniemy powiadomieni SMS-em. Promocyjne gigabajty są ważne 3 dni od daty aktywacji, obowiązują tylko na terenie Polski.

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange, wł