Orange będzie blokować numery dopiero jak zapłacisz

Orange zmienia swoje podejście do niechcianych numerów. Klienci nadal będą mogli blokować niechciane numery telemarketerów i innych firm, ale będzie wiązało się to z dodatkową opłatą.

Było za darmo, ale się skończyło

Francuski oddział Orange, twórca popularnej także w Polsce aplikacji Orange Telefon, służącej do ustalania, kto do nas dzwoni i blokowania groźnych numerów zmienia podejście do swojego produktu. 4 czerwca użytkownicy aplikacji otrzymali powiadomienie, że ich aplikacja nie będzie już automatycznie blokować numerów zgłaszanych przez społeczność.

Zmiana nie jest przy tym podyktowana chęcią samodzielnego namierzania przez Orange wszystkich nieodpowiednich numerów, lecz pojawieniem się nowej wersji usługi CyberSecure, która startuje 6 czerwca. Jak zapowiada Orange, ma być to nowa ochrona przed oszustwami internetowymi i telefonicznymi. Cena pakietu została ustalona na 7 euro miesięcznie (około 30 zł).

Klienci we Francji są oburzeni, co w przypadku Polski?

Na platformie X nie brakuje krytycznych komentarzy w stosunku do francuskiego oddziału Orange. Znaczna część osób uważa, że Orange chce pobierać opłatę za usługę, która z założenia powinna być bezpłatna. Argumentują to tym mocniej, że w ostatnim czasie ceny usług telekomunikacyjnych wzrosły we francuskim Orange.

Polscy użytkownicy aplikacji Orange Telefon nie otrzymali analogicznego komunikatu, nie jest jednak wykluczone, że po pozytywnych próbach na rynku francuskim również i polski oddział postawi na podobne rozwiązanie. O ewentualne plany w tej sprawie zapytaliśmy biuro prasowe operatora — wrócimy do Was z aktualizacją, gdy tylko otrzymamy komentarz.

