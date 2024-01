W Orange znów jest darmówka. Nie zużyjesz tego nigdy

Orange kusi nowych klientów i zachęca ich do przeniesienia numeru albo kupna nowego startera lub usługi internetowej. Operator przygotował specjalne bonusy, a wybierając ofertę na kartę, można zgarnąć nawet 5000 GB.

Orange wystartował z promocjami, które mają zachęcać nowych klientów do wyboru pomarańczowej sieci.

4800 GB darmowego internetu

Dla nowych użytkowników w Orange na kartę operator przygotował promocję „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu za 0 zł na pierwszy miesiąc + ekstra 4800 GB przez rok”.

Okazja potrwa do 31 marca 2024 r. Na ofertę składa się pakiet, dający dostęp do rozmów, SMS-ów i MMS-ów bez limitu do wszystkich i paczkę 25 GB na 31 dni za darmo. Do tego ekstra dodawane jest za darmo łącznie 4800 GB – w pakietach po 400 GB przez 12 miesięcy.

Jak skorzystać z promocji? Wystarczy kupić starter Orange i zarejestrować swój nowy numer, a potem wysłać bezpłatnego SMS-a o treści START na 814.

Promocja dostępna jest dla wszystkich nowych użytkowników Orange na kartę, aktywowanych od 4 stycznia do 31 marca 2024, którzy włączą promocję w czasie jej trwania. Nie dotyczy użytkowników taryf: Zawsze bez limitu, Orange IoT na kartę oraz „Ekstra Numer”.

Szczegóły dostępne są w regulaminie.

Po miesiącu bezpłatnego korzystania z cyklicznej akcji „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 25 GB” nastąpi próba odnowienia usługi – w pełnej cenie 35 zł za miesiąc. Warunkiem kontynuacji jest posiadanie środków na koncie głównym.

Dodatkowe 200 GB

Na tym jednak nie koniec – można jeszcze zgarnąć dodatkowe 200 GB za zgody marketingowe.

Promocję „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu za 0 zł na pierwszy miesiąc + ekstra 4800 GB przez rok” można łączyć z bonusem za zgody marketingowe, w ramach którego każdy klient może jednorazowo dostać 200 GB ważne 31 dni. W sumie można więc zgarnąć dodatkowo na start nawet 5000 GB.

W tym celu należy wysłać SMS o treści TAK pod 80290.

Darmowy abonament przez kilka miesięcy

Orange kusi też tych użytkowników, którzy potrzebują internetu światłowodowego i abonamentu komórkowego lub usług łączonych (np. pakiety z telewizją).

Decydując się na pakiet Orange Love do 21 stycznia, można załapać się na kolejną promocję. W zależności od opcji, jaką wybierze klient, można zyskać nawet cztery pierwsze miesiące abonamentu gratis.

Decydując się na światłowód do domu i również kupując go przez internet, w tym samym okresie, klienci otrzymają do 3 miesięcy bez opłat w prezencie.

