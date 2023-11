Netia: 6 miesięcy za darmo. Później można zrezygnować

Netia nie tylko wprowadza dziś zapowiadany światłowód 2 Gb/s, ale ma także kilka innych nowości w promocjach wokółczarnopiątkowych. Operator przygotował m.in. oferty Black Weeks i Black Weeks Premium, jest też nowość w usługach mobilnych.

Oprócz nowej opcji prędkości do 2 Gb/s od listopada w ofercie Netii klienci znajdą kilka nowych ofert promocyjnych, zarówno usług dostępu do internetu, jak i pakietów z TV, Disney+ czy sportem premium (Eleven Sports, Polsat Sport Premium). Jest także ciekawa okazja na usługi telefonii komórkowej.

Zobacz: Netia przyspiesza światłowód. W nowej taryfie do 2 Gb/s

Światłowód z pakiecie z Disney+

Nowa gama ofert o nazwie „Nieziemska rozrywka” obejmuje zmiany cen pakietów z dostępem do serwisu Disney+. Przykładowo światłowód do 600 Mb/s z dostępem do Disney + kosztuje w Netii 70 zł miesięcznie (z TV w wariancie M 4K +15 zł/mies.). Dla porównania rynkowa cena samego dostępu do Disney+, to aktualnie 37,99 zł miesięcznie.

Klienci mogą też wybrać nową ofertę z umową na 12 miesięcy, np. internet do 600 Mb/s za 60 zł miesięcznie czy w pakiecie z telewizją M 4K za 75 zł miesięcznie (po 12 miesiącach cena internetu wzrasta o 10 zł miesięcznie). Analogiczne oferty z umową na czas nieokreślony kosztują odpowiednio 70 zł i 95 zł miesięcznie.

Black Weeks – szybszy internet w cenie wolniejszego

W ofercie Black Weeks Netia proponuje szybszy internet w cenie tego o niższej przepływności. Dzięki temu dostęp w technologiach światłowodowych w opcji do 600 Mb/s można teraz mieć za 50 zł miesięcznie, a taryfę do 1 Gb/s już za 60 zł miesięcznie. A do tego aż 3 miesiące gratis. Pakiet z TV w wariancie M 4K to dodatkowo 15 zł miesięcznie.

Netia zachwala też nowy zestaw Black Weeks Premium w cenie 99 zł miesięcznie (pierwszy miesiąc gratis). W skład zestawu wchodzi: dostęp do internetu światłowodowego do 600 Mb/s, telewizja M 4K, Polsat Sport Premium z Eleven Sports oraz Disney+. Rynkowa cena łączna składowych tego zestawu to ok. 180 zł miesięcznie, zatem w okresie zobowiązania (24 miesiące), skorzystanie z Netia Black Weeks Premium pozwoli zaoszczędzić ponad 1800 zł.

Usługi mobilne – 6 miesięcy na darmowe testowanie

Kolejną nowością jest możliwość bezpłatnego testowania usług komórkowych z dostępem do sieci 5G w Plusie. Klienci, którzy zdecydują się na przedłużenie lub zawarcie nowej umowy na co najmniej dwie usługi – internet z TV – i przeniosą do Netii swój numer komórkowy z innej sieci, otrzymają aż 6 miesięcy abonamentu gratis.

Co więcej, w tym okresie klient może bez konsekwencji zrezygnować z usługi mobilnej. W przypadku dokupienia usługi komórkowej do stacjonarnego dostępu do internetu, na pierwszy przeniesiony numer klient otrzyma 3 miesiące gratis, a na drugi i kolejny numer aż 6 miesięcy abonamentu gratis.

Zobacz: Vectra na Black Friday. Pakiet 85 kanałów telewizji za darmo

Zobacz: Netia zaprasza do skorzystania z nieziemskiej rozrywki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Netia