Netia zaprasza do skorzystania z nieziemskiej rozrywki

Netia zachęca do skorzystania ze swoich usług internetowo-telewizyjnych. Pomóc ma w tym bogini nieziemskiej rozrywki.

Wystartowała pierwsza telewizyjna kampania reklamowa Netii z udziałem Katarzyny Kwiatkowskiej. Wciela się ona w postać bogini Internetu, telewizji 4K oraz niezawodnej rozrywki.

Zobacz: Netia pod atakiem DDoS. Od piątku są problemy z Internetem

Zależało nam, aby twarzą Netii była osoba nie tylko znana, ale też inteligentna, z dystansem i z poczuciem humoru. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy Katarzynę Kwiatkowską, aktorkę teatralną i filmową, znaną też ze Szkła Kontaktowego, czy programu Szymon Majewski Show. Będzie trochę mitologii i boskości, bo te tematy są zawsze na czasie. Ale przede wszystkim będzie dużo nowoczesności, niezawodności i dobrej zabawy. Bogini Netia będzie z nami w najbliższych kampaniach reklamowych. Nie tylko w telewizji, na billboardach, ale też w Internecie i punktach sprzedaży.

– powiedziała Joanna Pędzińska, szefowa komunikacji marketingowej obszaru B2C w Netii

Nowa kampania wspiera między innymi sprzedaż flagowego pakietu z aktualnej oferty promocyjnej, czyli dostępu do Internetu w technologiach światłowodowych w opcji do 300 Mb/s wraz z usługą TV 4K (pakiet S z 81 kanałami) i dostępem do serwisu Disney+ w cenie 70 zł miesięcznie (cena z rabatami za zgody marketingowe i e-fakturę). Zawierając umowę na 2 lata, klienci otrzymają na start 3 miesiące abonamentu gratis.

Prędkość Internetu Internet + TV S 3K Internet + TV M 4K Internet + TV S 4K + Disney+ Do 300 Mb/s 55 zł 65 zł 70 zł Do 600 Mb/s 65 zł 75 zł 80 zł Do 1 Gb/s 85 zł 95 zł 100 zł



Do każdego z pakietów można dokupić pakiety premium, wśród nich na przykład:

Polsat Sport Premium razem z Eleven Sports za 20 zł miesięcznie ,

, HBO również za 20 zł miesięcznie ,

, Canal+ Select w cenie 35 zł miesięcznie.

W zasięgu dostępu w technologiach światłowodowych pod marką Netia (pobieranie danych z prędkością nawet do 1 Gb/s) jest obecnie ponad 5,5 mln gospodarstw domowych. Na tę liczbę składa się 2,3 mln łączy sieci własnej Grupy Netia oraz ponad 3,3 mln łączy operatorów hurtowych, którzy budują sieci między innymi w ramach POPC (np. Fiberhost, Nexera, Światłowód Inwestycje czy Orange Polska).

Zobacz: Orange: darmowe rozmowy i gigabajty. Nowe promocje

Zobacz: T-Mobile z promocją na smartfony Galaxy. Można zaoszczędzić 750 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Netia

Źródło tekstu: Netia