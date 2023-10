Netia przyspiesza światłowód. W nowej taryfie do 2 Gb/s

Jeszcze w tym tygodniu Internet światłowodowy na sieci Netii zyska nową, jeszcze szybszą opcję. Dane będzie można pobierać z przepustowością do 2 Gb/s, a wysyłać je nawet do 1 Gb/s. A to wszystko za 20 zł więcej, w porównaniu z dotychczasową najszybszą opcją (1 Gb/s / 300 Mb/s).

Już od 2 listopada 2023 roku nowi i obecni klienci, będący w zasięgu własnej sieci światłowodowej (PON/FTTH) Grupy Netia, będą mogli zamówić usługę dostępu do Internetu w jeszcze szybszym niż dotychczas wariancie – do 2 Gb/s pobierania (download) i do 1 Gb/s wysyłania danych (upload). Jak informuje Netia, ta druga wartość jest najwyższa spośród aktualnie dostępnych w ofercie operatorów ogólnopolskich.

Prędkość do 2 Gb/s można będzie zyskać łącznie na wszystkich urządzeniach w domu. Na pojedynczym urządzeniu będzie można osiągnąć transfer z maksymalną szybkością 1 Gb/s. Dostępność nowej oferty będzie można sprawdzić na www.netia.pl, tuż pod głównym slajderem w górnej części strony.

W nowej ofercie (Nieziemska rozrywka) dla lokali w zabudowie wielorodzinnej światłowód do 2 Gb/s kosztuje 100 zł miesięcznie. Decydując się na połączenie szybkiego Internetu z Pakietem TV 4K zapłacimy od 105 zł miesięcznie, do tego otrzymamy pierwsze 3 miesiące gratis (od 25. miesiąca cena wzrasta o 10 zł). W przypadku łączy w zabudowie jednorodzinnej miesięczny abonament za Internet jest o 20 zł wyższy niż w zabudowie wielorodzinnej.

Najszybsze Wi-Fi 6 bez dopłat

Częścią składową usługi dostępu do Internetu w Netii są urządzenia, czyli ONT (przełącznik światłowodowy) i router dostępowy z Wi-Fi lub sprzęt typu combo (ONT i router w jednym). Przyspieszenia łącza bez wymiany sprzętu mogą dokonać klienci, którzy posiadają aktualnie urządzenia combo Huawei:

HG8245Q,

HG8245Q2,

HG8245X6-10.

Ostatnie z wymienionych urządzeń obsługuje Wi-Fi 6 i zapewnia dwie sieci bezprzewodowe w pasmach radiowych:

2,4 GHz Wi-Fi 6 (802.11 2x2 b/g/n/ax), do 574 Mb/s – większy zasięg, niższa prędkość,

– większy zasięg, niższa prędkość, 5 GHz Wi-Fi 6 (802.11 3x3 a/n/ac/ax), do 2402 Mb/s – wyższa prędkość, mniejszy zasięg, mniej zakłóceń z innych sieci Wi-Fi.

Nowa oferta będzie dostępna u opiekunów budynków, na infolinii 801 801 100 oraz na stronie netia.pl.

