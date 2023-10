Premium Mobile z nową promocją. Jest tanio, można jeszcze zaoszczędzić

Operator Premium Mobile, należący do Grupy Polsat Plus, wystartował z nową promocją Promo+. Dzięki niej można zaoszczędzić, przez 9 miesięcy płacąc mniej za abonament.

Premium Mobile działa w sieci Plusa i oferuje relatywnie niskie ceny za abonament. W nowej promocji Promo+ można dodatkowo zaoszczędzić. Operator oferuje 9 miesięcy zniżki na abonament.

Okazja została stworzona dla klientów, którzy planują zakup nowego numeru w Premium Mobile lub przeniesienie obecnego z innej sieci. Jak podkreśla operator, zawierana umowa jest elastyczna, bo ma jednomiesięczny okres wypowiedzenia, a klient może zrezygnować w dowolnym momencie.

Akcja promocyjna dotyczy czterech planów w Premium Mobile: Freedom2, Freedom3, Freedom4 i Freedom5.

Freedom2 z pakietem 30 GB – abonament za 19,90 zł , od dziesiątego miesiąca: 24,70 zł na miesiąc.

– abonament za , od dziesiątego miesiąca: 24,70 zł na miesiąc. Freedom3 z pakietem 45 GB – abonament za 24,70 zł , od dziesiątego miesiąca: 29,70 zł na miesiąc.

– abonament za , od dziesiątego miesiąca: 29,70 zł na miesiąc. Freedom4 z pakietem 60 GB – abonament za 29,70 zł , od dziesiątego miesiąca: 39,70 zł na miesiąc.

– abonament za , od dziesiątego miesiąca: 39,70 zł na miesiąc. Freedom6 z pakietem 110 GB – abonament za 39,70 zł, od dziesiątego miesiąca: 54,70 z zł na miesiąc.

Poza paczkami gigabajtów w każdym planie oferowane są nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich sieci komórkowych i na stacjonarne. Począwszy od Freedom3 można też korzystać z 5G Plusa. Umowa zawierana jest na dowolny okres, a opłata aktywacyjna wynosi 0 zł.

Co więcej, Promo+ łączy się z promocją Freedom Pack Extra. Kupując więcej niż jeden abonament, klient może otrzymać rabat 5 zł na dodatkowy numer co miesiąc. Maksymalny miesięczny rabat to 20 zł, co oznacza, że rocznie można zaoszczędzić nawet 240 zł (przy zakupie 5 abonamentów).

Zobacz: Orange podnosi ceny, ale o dziwo, możesz się ucieszyć

Zobacz: T-Mobile świętuje. Do wygrania smartfony i tablety

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Premium Mobile

Źródło tekstu: Premium Mobile