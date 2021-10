NAU Mobile: roczny abonament dla nauczycieli za 0 zł

NAU Mobile przygotował specjalną ofertę dla nauczycieli, dzięki której będą oni mogli korzystać z telefonu i Internetu przez rok za 0 zł.

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa (NAU) w 2018 roku stworzyła NAU Mobile, czyli telefonię komórkową dla nauczycieli. Z powodu trwającej pandemii COVID-19 oraz wynikającej z niej sytuacji nauczycieli, agencja postanowiła ufundować pracownikom oświaty abonamenty w NAU Mobile, dzięki którym przez rok będą mogli korzystać z telefonu i Internetu za 0 zł.

Wszyscy mieliśmy nadzieję, że w tym roku szkolnym na stałe wrócimy do zajęć stacjonarnych. Napływające do nas informacje o nadchodzącej IV fali i wzroście liczby osób zakażonych COVID-19 wskazują na wysokie prawdopodobieństwo powrotu do nauki hybrydowej lub zdalnej w Polsce. W związku z tym dla wszystkich pracowników oświaty przygotowaliśmy darmowy abonament telefoniczny. Mamy nadzieję, że gdy prywatne telefony komórkowe nauczycieli staną się znowu telefonami służbowymi, nasze bezpłatne usługi będą realną i praktyczną pomocą. Jako Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa wspieramy ich w tej misji i staramy się, by wsparcie to było realną, praktyczną pomocą. Roczny bezpłatny abonament telefoniczny w NAU Mobile to sposób na odciążenie domowych budżetów, nieograniczony kontakt z bliskimi, często też narzędzie pracy.

– powiedział Adam Rowicki, prezes NAU

Rozmowy bez limitu, wiadomości SMS/MMS bez ograniczeń oraz Internet mobilny w ramach comiesięcznego pakietu 10 GB bez żadnych opłat przez najbliższy rok – takie możliwości daje abonament w NAU Mobile. Z oferty specjalnej można skorzystać do końca sierpnia 2022 roku. W tym czasie pracownicy oświaty mogą przenieść do NAU Mobile swój obecny numer lub zdecydować się na nowy. Jeśli czyjaś obecna umowa kończy się za kilka miesięcy, jest możliwość zapisania się na listę i skorzystania z tej oferty później. Jedyny koszt, jaki ponosi abonent, to jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości 29 zł, płatna przy pierwszej fakturze. Szczegóły znaleźć można pod adresem edu.naumobile.pl.

NAU Mobile to sieć komórkowa korzystająca z infrastruktury Plusa. Przystąpić do NAU Mobile może każdy, jednak na pracowników oświaty czekają korzystniejsze oferty i program ambasadorski. Skrojone na potrzeby nauczycieli usługi to efekt realizacji misji Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej – Razem korzystniej!

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: NAU