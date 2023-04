mObywatel z nowością. Polacy załatwią sprawy jeszcze szybciej

Rząd wprowadził nową metodę autoryzacji profilu zaufanego. Od teraz wszystkie działania w profilu możemy potwierdzać prosto i wygodnie za pomocą powiadomień push w aplikacji mObywatel.

Cyfryzacja KPRM pochwaliła się wprowadzoną właśnie nowościami w popularnych e-usługach w administracji publicznej. Wszelkie logowania, podpisy i zmiany w profilu zaufanym można już potwierdzać aplikacją mobilną mObywatel zamiast kodami SMS czy e-bankowością. Wystarczy otworzyć powiadomienie w telefonie i naciśnąć „Potwierdź”.

Do tej pory potwierdzenie logowania do naszego profilu zaufanego możliwe było przy użyciu kodów przesyłanych w wiadomościach SMS. Od teraz ręczne przepisywanie kodów z SMS nie jest już konieczne. Możemy skorzystać z prostej i wygodnej funkcji zatwierdzania operacji z wykorzystaniem profilu zaufanego w aplikacji mObywatel. Jest to usługa, która działa w podobny sposób jak w przypadku potwierdzania przelewów bankowych.

Jak aktywować powiadomienia push w aplikacji mObywatel?

Zanim będzie można korzystać z powiadomień push, trzeba wykonać kilka działań. W pierwszej kolejności trzeba zalogować się do profilu zaufanego na stronie pz.gov.pl.

Po zalogowaniu, należy rozwinąć menu ukryte pod imieniem i nazwiskiem użytkownika – znajduje się ono w prawym górnym rogu, następnie wybrać zakładkę „Profil zaufany” i później „Szczegóły profilu”.

W następnym kroku pozostaje już tylko kliknąć opcję „Zmień metodę autoryzacji” i w kolejnym oknie potwierdzić zmianę na powiadomienia push. Wówczas w aplikacji mObywatel wyskoczy powiadomienie z prośbą o potwierdzenie tej zmiany i gotowe.

Od tej zmiany każde logowanie do profilu zaufanego będzie wymagało po wpisaniu loginu i hasła, potwierdzenia w aplikacji mObywatel. Powiadomieniami push potwierdzimy również wszelkie zmiany w profilu czy podpisywanie dokumentów, np. wniosek o świadczenie 500+, deklaracje do urzędu skarbowego oraz wiele innych e-usług w administracji publicznej.

Co więcej, w aplikacji mObywatel możemy także otrzymywać powiadomienia i komunikaty wysyłane przez profil zaufany, które dotychczas odbieraliśmy na adres poczty elektronicznej. Są to powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa profilu zaufanego, podpisania dokumentu, terminu ważności profilu zaufanego, utraty ważności profilu zaufanego i innych innych operacji.

Aby odbierać powiadomienia w aplikacji należy mieć aktywny profil zaufany oraz zainstalowaną na telefonie najnowszą wersję aplikacji mObywatel.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Cyfryzacja KPRM