mObywatel zmieni się nie do poznania. Oto, co musisz wiedzieć

Janusz Cieszyński udostępnił nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak już wkrótce będzie wyglądała aplikacja mobilna mObywatel. Zmiany są mocno zauważalne.

mObywatel jest aplikacją, która powoli zaczyna zyskiwać na znaczeniu. Ostatnio Sejm przyjął ustawę, która sprawi, że cyfrowe dokumenty będą respektowane na równi z tymi tradycyjnymi. Rządowa aplikacja dodatkowo w najbliższym czasie zyska kilka funkcji, więc zaistniała potrzeba stworzenia nowego interfejsu.

mObywatel zmieni się nie do poznania

Janusz Cieszyński pełniący urząd sekretarza stanu w Cyfryzacji KPRM udostępnił na Twitterze krótkie nagranie, na którym możemy zobaczyć nowy wygląd rządowej aplikacji. Dotychczasowy design oparty był na kafelkach przenoszących nas do konkretnej podstrony. Przy tak ograniczonej liczbie funkcji nie prezentowało się to może najnowocześniej, ale nawigacja była w miarę prosta i czytelna.

Jak będzie już wkrótce wyglądał mObywatel? Zobaczcie ⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/mAbk1W0VsR — Janusz Cieszyński (@jciesz) March 23, 2023

Jednak już wkrótce interfejs zmieni się nie do poznania. Przede wszystkim na górze aplikacji pojawi się swego rodzaju slider z szybkim dostępem do najważniejszych dokumentów. Ponadto, na dole ekranu pojawi się sekcja dokumentów, gdzie znajdziemy listę możliwych legitymacji do dodania oraz wbudowany skaner QR.. Co więcej, z nagrania wynika, że każdy będzie mógł do pewnego stopnia spersonalizować ułożenie strony głównej interfejsu.

