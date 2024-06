Mobilny Telegrosik z problemami. Nie działają kody USSD

Dokładnie miesiąc temu użytkownicy IZZI na kartę zostali przeniesieni do nowej, atrakcyjnej oferty komórkowej o nazwie Mobilny Telegrosik. Nie wszystko tam jednak działa prawidłowo, o czym donoszą czytelnicy TELEPOLIS.PL.

Mobilny Telegrosik to nowa oferta komórkowa, która zastąpiła dostępne wcześniej rozwiązanie IZZI na kartę. Klienci mają tu do dyspozycji trzy pakiety, które występują zarówno w wersji odnawialnej, jak i w wersji jednorazowej. Te ostatnie, w ramach promocji, do 13 lipca tego roku oferowane będą w cenie pakietów odnawialnych, które są nieco tańsze.

Co z tymi kodami USSD?

Z cennika usług sieci Mobilny Telegrosik, który obowiązuje od 13 maja 2024 roku wynika, że poszczególne pakiety (odnawialne i nieodnawialne) można aktywować za pomocą kodu USSD:

Pakiety internetowe: 5 GB (2,88 GB w UE) za 9 zł: *220*128*1# , 10 GB (5,56 GB w UE) za 19 zł: *220*129*1# ,

Pakiety nieodnawialne: Bez limitu + 1 GB (2,11 GB w UE) za 11 zł: *220*180*1# , Bez limitu + 5 GB (4,41 GB w UE) za 16 zł: *220*181*1# , Bez limitu + 10 GB (5,75 GB w UE) za 22 zł: *220*182*1# ,

Pakiety odnawialne: Bez limitu + 1 GB (1,73 GB w UE) za 9 zł: *220*170*1# , Bez limitu + 5 GB (3,64 GB w UE) za 14 zł: *220*171*1# , Bez limitu + 10 GB (4,79 GB w UE) za 20 zł: *220*172*1# .



Czytelnicy TELEPOLIS.PL donoszą jednak, że wymienione powyżej kody USSD nie działają, a jedynym sposobem, by aktywować wybrany pakiet, jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta (*223).

Postanowiliśmy to sprawdzić i wysłaliśmy pytanie w tej sprawie do Mobilnego Telegrosika. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że rzeczywiście kody aktywacyjne poszczególnych pakietów nie działają. Działają za to inne kody USSD.

Mobilny TeleGrosik jest nową marką i siłą rzeczy nie sposób nie popełniać żadnych błędów. Zapewniam jednak, że uczymy się i dokładamy wszelkich starań, aby ich uniknąć. Kody podstawowe (Załącznik nr 1 do Cennika) działają prawidłowo.

Faktycznie są problemy z kodami z Tabeli nr 2, 3 i 4 z Cennika. Pracujemy już od dłuższego czasu nad rozwiązaniem problemu i mam nadzieję, że nie potrwają one już długo. W tym zakresie pragnę również wskazać, że Klienci nie zostali pozbawieni możliwości korzystania z tych pakietów i multipakietów. Mogą bowiem (i tak faktycznie robią) aktywować je z wykorzystaniem BOK.

– przekazało redakcji TELEPOLIS.PL Biuro Obsługi Klienta Mobilnego Telegrosika

Pozostaje mieć nadzieję, że Mobilny Telegrosik szybko upora się z problemami z kodami. A do tej pory pozostaje kontakt z BOK. Można też korzystać z kodów podstawowych (patrz tabela poniżej), co oczywiście nie zastąpi w pełni tych, które nie działają.

O ofercie Mobilny Telegrosik możesz porozmawiać na naszym Forum, w tym temacie.

Zobacz: Orange zmienia cenniki. Chodzi o połączenia i SMS-y do UE

Zobacz: Polacy nie płacą telekomom. Każdy dłużnik zalega średnio 3 tys. zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: opracowanie własne