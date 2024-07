Internet przez Wi-Fi w samolotach? LOT ujawnia szczegóły

Dostęp do internetu przez Wi-Fi w samolotach? O tym udogodnieniu marzy wielu pasażerów, jednak taką usługę oferuje niewiele linii lotniczych. Za dwa lata dołączy do nich LOT.

LOT zapowiada modernizację swojej floty samolotów szerokokadłubowych, a jedną z najbardziej obiecujących zmian dla pasażerów będzie dostępność bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Usługa będzie oferowana w należących do LOT samolotach Boeing 787, czyli Dreamlinerach.

Viasat dostarczy na pokłady LOT satelitarny internet szerokopasmowy

Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały o zawarciu umowy z firmą Viasat na instalację bezprzewodowej łączności na pokładach Boeingów 787. Jak zapowiada LOT, instalacja systemu Viasat rozpocznie się „nie później niż w 2026 r.”. LOT przekonuje, że pierwszy Dreamliner, w którym pożądany przez pasażerów system zostanie zainstalowany, poleci z podróżnymi już w 2026 r.

Już niedługo będziemy mogli zaoferować naszym pasażerom długo oczekiwaną wygodę. Możliwość korzystania z dostępu do internetu podczas lotu będzie uzupełnieniem wielu zmian, jakie przyniesie modernizacja naszych Boeingów B787 Dreamliner

– przekonuje Izabela Leszczyńska, dyrektor ds. rozwoju produktów i obsługi klienta w PLL LOT.

Szybki internet będzie dostępny na pokładzie wszystkich 15 samolotów Boeing 787, które posiada LOT. Z zapowiedzi wynika, że dzięki Wi-Fi na pokładzie samolotu pasażerowie zyskają możliwość nie tylko wysyłania wiadomości i surfowania w sieci, ale nawet odtwarzania mediów strumieniowych. Pokładowe Wi-Fi pozwoli nawet na prowadzenie wideo konferencji, co szczególnie zainteresuje pasażerów klasy biznes.

Dodatkowo podczas modernizacji kabin Dreamlinery zostaną wyposażone w nowe ekrany 4K o przekątnej 17,3 cala (Business Class) oraz 13,3 cala w klasach Premium Economy i Economy. Pasażerowie będą mogli podłączyć do systemu pokładowej rozrywki swoje słuchawki Bluetooth, a wszystkie fotele zostaną wyposażone w porty ładowania USB-C. Do klasy biznesowej trafią nawet ładowarki bezprzewodowe.

Viasat to amerykański operator telekomunikacyjny, który jest dostawcą usług szerokopasmowej łączności satelitarnej oraz bezpiecznych systemów łączności w zastosowaniach komercyjnych i wojskowych. Firma obejmuje swoim zasięgiem cały świat. Z satelitarnego internetu Viasat Ka-band mogą korzystać pasażerowie w kilku liniach lotniczych w USA, a także SAS, EL AL, Aeroméxico czy Qantas. Usługa pozwala na jednoczesny dostęp do internetu do 150 pasażerów podczas jednego lotu.

Dreamlinery to jedne z najnowocześniejszych samolotów tworzących flotę LOT. Szerokokadłubowce Boeing 787 są przystosowane do dalekich podróży międzykontynentalnych, a u naszego narodowego przewoźnika odbywają loty do Mumbaju, Delhi, Nowego Jorku, Chicago, Toronto, Seulu, Los Angeles, Pekinu oraz Tokio.

