5G z samolotu? Tak też można

Firmy Stratospheric Platforms i Britten-Norman zademonstrowały możliwości dostarczania łączności 5G z powietrza. Technologia ta może zrewolucjonizować globalną łączność, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

18 lipca 2024 roku zapisze się w historii telekomunikacji jako dzień, w którym spółka Stratospheric Platforms (SPL) osiągnęła przełom w dostarczaniu łączności 5G z powietrza. Po intensywnych testach naziemnych, przeprowadzonych we współpracy z British Telecom w ich ośrodku Adastral Park, nowoczesna antena SPL wzniosła się w niebo na pokładzie samolotu Britten-Norman Islander, zapowiadając nową erę globalnej łączności.

Przeprowadzone testy miały na celu sprawdzenie wydajności i bezpieczeństwa anteny fazowanej 5G, zainstalowanej na samolocie. Projekt, prowadzony przez SPL we współpracy z producentem samolotów Britten-Norman, jest wspierany przez kilka brytyjskich firm. Ma to podkreślać zaawansowanie technologiczne i innowacyjność brytyjskiego sektora telekomunikacyjnego.

Technologia na ratunek

Technologia opracowana przez Stratospheric Platforms ma ogromny potencjał zastosowania, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. W przypadku klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi czy tsunami, kiedy tradycyjna infrastruktura telekomunikacyjna zostaje zniszczona, anteny powietrzne mogą szybko przywrócić sieć. Zasięg 5G o wysokiej wydajności, obejmujący obszar o powierzchni 15000 km2, może zapewnić niezawodną komunikację w najbardziej wymagających warunkach.

Demonstracja w warunkach rzeczywistych

Podczas wydarzenia na lotnisku Solent, w obecności potencjalnych klientów i inwestorów, przeprowadzono instalację i testy anteny w rzeczywistych warunkach lotu. Britten-Norman’s Flight Test Organisation przeprowadziło próby, oceniając wydajność i właściwości pilotażowe samolotu zarówno w normalnych, jak i awaryjnych sytuacjach. Umożliwi to pełną certyfikację systemu, co otwiera drogę do jego integracji z naziemną siecią telekomunikacyjną, oferując szybkość połączeń do 200 Mb/s.

Wybrany do tego projektu samolot BN2T-4S Islander wyróżnia się solidną konstrukcją, zdolnością do operowania w każdych warunkach pogodowych oraz dużą ładownością. Modułowa budowa samolotu umożliwia łatwą integrację dużych systemów misji, jednocześnie zachowując możliwość szybkiego dostosowania do innych zadań.

Przyszłość 5G z powietrza

Kolejna faza projektu przewiduje demonstrację technologii poprzez połączenie z prywatną, brytyjską siecią telekomunikacyjną 5G.

Stratospheric Platforms jest zaangażowane w tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które zrewolucjonizują krajobraz łączności. Nasze platformy komunikacyjne o dużej wysokości, zasilane czystym wodorem, przyniosą niezrównane możliwości globalnej komunikacji, szczególnie w odległych i niedostępnych regionach.

– powiedział Richard Deakin, CEO Stratospheric Platforms

Ten projekt pokazuje pełne możliwości zarówno Britten-Norman jako organizacji próbnej, jak i turbopropowego samolotu Islander jako wyjątkowej platformy do testów. Potencjał systemu SPL i współpraca zespołów uczyniły ten projekt niezwykle ekscytującym.

– dodał Garnet Ridgway, szef działu dynamiki lotu w Britten-Norman

