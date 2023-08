Lenovo Tab M10 Plus: kup tablet, dostaniesz akcesoria o wartości 300 zł

Lenovo rusza z kolejną odsłoną promocji na tablet Lenovo Tab M10 Plus 3. generacji. Wybierając urządzenie, można otrzymać za darmo akcesoria o wartości blisko 300 zł. Akcja trwa do 30 września 2023 r.

To już druga tego typu akcja producenta. Firma w podobny sposób zachęcała do kupna Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 w kwietniu. Ci, którzy wtedy się nie załapali na okazję, mogą skorzystać z promocji teraz.

Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 to tablet wyposażony w ekran IPS o przekątnej 10,6 cala w rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli, z certyfikatem niskiej emisji światła niebieskiego. Urządzenie ma też specjalny tryb czytania upodabniający kolorystycznie wyświetlany obraz do drukowanej książki, idealny do e-booków czy edycji dokumentów.

Na obudowie znalazło się miejsce na 4 głośniki z obsługą Dolby Atmos oraz dwa aparaty fotograficzne o rozdzielczości 8 Mpix.

Sercem tabletu jest układ MediaTek Helio G80, wspieranym przez 4 GB pamięci RAM (jest też wariant ze Snapdragonem 680). Użytkownik otrzymuje do 129 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty pamięci microSD. Za łączność odpowiada Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0. Energii dostarcza akumulator 7700 mAh. Wszystkim zarządza Android 12. Cena tabletu wynosi 799 zł (64 GB) i 899 zł (128 GB).

Lenovo Tab M10 Plus Gen 3. Jak skorzystać z promocji?

W ramach promocji do każdego zakupu dołączane są akcesoria: etui na tablet Lenovo Folio Case z funkcją stojaka i rysik Lenovo Active Pen 3 umożliwiający wygodne tworzenie notatek czy rysowanie.

Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy w okresie od 21 sierpnia do 30 września 2023 r. zakupić Lenovo Tab M10 Plus 3. generacji, wyciąć z opakowania produktu kod kreskowy oraz numer seryjny i przesłać zdjęcie wyciętego kodu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://lenovopolska.pl/promocja-m10plus.

Do formularza należy dołączyć dowód zakupu, a także skan wyciętego numeru seryjnego oraz kodu kreskowego urządzenia.

Po zaakceptowaniu zgłoszenia etui na tablet Lenovo Folio Case i rysik Lenovo Active Pen 3 zostaną wysłane kurierem pod wskazany w formularzu adres.

Promocją objęte są tablety kupione od następujących partnerów promocji: Delkom.pl, Elenovo.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net, Neonet.pl, Sferis.pl oraz X-kom.pl.

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: Lenovo