Lenovo Tab M10 Plus: kup tablet i zgarnij akcesoria w prezencie

Lenovo rusza z nową promocją. Kupując multimedialny tablet Tab M10 Plus 3. generacji można zyskać zestaw akcesoriów o wartości około 300 zł.

Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 to multimedialny tablet wyposażony w 10,6-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli i 4 głośniki z obsługą Dolby Atmos. W komplecie znajdują się również dwa aparaty fotograficzne o rozdzielczości 8 Mpix każdy, ten z tyłu z autofocusem.

Tablet może być napędzany układem MediaTek Helio G80, wspieranym przez 4 GB RAM-u, lub Snapdragonem 680 z maksymalnie 6 GB RAM-u. Do tego 128 GB pamięci masowej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty pamięci microSD i opcjonalna łączność LTE, obok Wi-Fi 5 czy Bluetooth 5.0.

Kup tablet i zyskaj akcesoria w prezencie

W ramach promocji, zakup tabletu Lenovo Tab M10 Plus 3. generacji premiowany jest prezentem w postaci zestawu akcesoriów. W jego skład wchodzą etui na tablet z funkcją stojaka oraz rysik Lenovo Active Pen 3.

Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy kupić tablet Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 w dniach od 10 kwietnia do 21 maja 2023 roku, wyciąć z opakowania produktu kod kreskowy oraz numer seryjny i przesłać zdjęcie wyciętego kodu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie promocji. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu oraz skan wyciętego numeru seryjnego oraz kodu kreskowego urządzenia. Po zaakceptowaniu zgłoszenia etui na tablet i rysik Lenovo Active Pen 3 zostaną wysłane kurierem pod wskazany w formularzu adres.

Promocją objęte są produkty fabrycznie nowe, które zostały kupione od następujących partnerów promocji: Delkom.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net, Neonet.pl oraz X-kom.pl. Dodatkowe informacje na temat promocji można znaleźć w regulaminie.

