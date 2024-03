iPhone 15 Pro w rewelacyjnej cenie. Kilka stów zostanie w kieszeni

Apple to jeden z najpopularniejszych producentów smartfonów. Ich ostatni hit znalazł się właśnie na korzystnej promocji.

Jeżeli już od jakiegoś czasu myślisz o tym, by przesiąść się z Androida na iOS, lub chcesz wymienić swojego starszego iPhone'a, to chyba nie było na to lepszego momentu. Teraz flagowca Apple w wersji Pro można kupić w o wiele niższej cenie. Trzeba się jednak śpieszyć, gdyż oferta jest ograniczona czasowo.

Promocja w Media Expert na iPhone'a 15 Pro

Właśnie w sklepie internetowym Media Expert trwa atrakcyjna promocja na model iPhone 15 Pro. Urządzenie z wykorzystaniem kodu ME-DAYS można kupić w cenie 4899 złotych. Trzeba się jednak śpieszyć, gdyż cena z kodem obowiązuje wyłącznie do 26.03.2024 do godziny 23:59, więc nie zostało zbyt wiele czasu. Promocja dotyczy modelu w wersji 128 GB i kolorze tytanowej czerni. Przypomnijmy, że w środku znajduje sześciordzeniowy się układ Apple A17 Pro. Z kolei z przodu urządzenia czeka na nas wysokiej jakości wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 cala i częstotliwości odświeżania do 120 Hz.

Wszystkich niezdecydowanych odsyłam do recenzji tego modelu na naszej stronie. Arek Bała szczegółowo w niej rozprawia się z flagowcem Apple, chwaląc sobie w nim ikoniczny design, wysoką wydajność oraz możliwości foto i wideo. Jednocześnie zwracał uwagę na zbyt wysoką cenę, która wtedy wynosiła aż 5999 złotych.

Źródło zdjęć: Telepolis (Arkadiusz Bała)