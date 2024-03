Huawei odlicza czas do premiery nowego tabletu. Może być Twój za 1 zł

Huawei rozpoczął odliczanie do premiery tabletu MatePad 11.5” PaperMatte Edition. Z tej okazji można wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą jest możliwość zakupu nadchodzącego urządzenia za 1 zł (złotówkę).

Nadchodzi Huawei MatePad 11.5" PaperMatte Edition. To nowy tablet chińskiego producenta, wyposażony w ekran zapewniający świetną widoczność obrazu w każdych warunkach oświetleniowych. Z okazji premiery tego urządzenia, co odbędzie się 8 kwietnia 2024 roku, sklep Huawei.pl zaprasza do udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Weź udział w konkursie i kup nowy tablet za 1 zł

Zasady konkursu są bardzo proste. Wchodzisz na tę stronę, odpowiadasz w maksymalnie 5 zdaniach na pytanie:

W jaki sposób MatePad 11.5” PaperMatte Edition ułatwiłby Twoją pracę lub naukę?

i zapisujesz się na newsletter. Te trzy kroki wystarczą, by zyskać szansę na nagrodę. Na zwycięzców konkursu czekają:

1 tablet Huawei MatePad 11.5" PaperMatte Edition (zwycięzca otrzyma kupon na zakup urządzenia za 1 zł),

2 pary słuchawek Huawei FreeBuds 5i (kupon na zakup produktu za 1 zł).

Każdy uczestnik konkursu otrzyma również, w dniu premiery nowego tabletu, kupon o wartości 50 zł, który obniży cenę zakupu wszystkich modeli z serii MatePad 11.5".

Konkurs trwa w dniach od 25 marca do 7 kwietnia 2024 roku. Kupony konkursowe są jednorazowe i można je wykorzystać wyłącznie na huawei.pl do 31 maja 2024 roku. Kupony nie łączą się ze sobą i nie łączą się z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei