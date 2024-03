Huawei pokazał trzy nowe smartfony: Nova 12s, Nova 12 SE i Nova 12i

Huawei oficjalnie zaprezentował trzy smartfony z serii eleganckich średniaków: Huawei Nova 12s, Nova 12 SE i Nova 12i. Urządzenia wchodzą już do sprzedaży na wybranych rynkach świata, a na początek – w Meksyku.

Pierwsze telefony z serii Nova 12 Huawei pokazał w grudniu, gdy zaprezentował w Chinach modele Nova 12, Nova 12 Pro i Nova 12 Ultra, premierę miał też wariant Nova 12 Lite. To już sporo, ale producentowi było tego mało i wprowadził trzy kolejne telefony, ale dla odmiany od razu na globalne rynki – Nova 12s, Nova 12 SE, Nova 12i. Nowości doczekały się premiery w Meksyku, ale wejdą też do sprzedaży na całym świecie.

Na globalnych rynkach seria Nova 12 dostarczana jest z EMUI 14, w przeciwieństwie do modeli z Chin, które pracują na HarmonyOS 4.0. Oczywiście wciąż obowiązują ograniczenia w dostępie do usług Google, a wszystkie zaprezentowane teraz modele to smartfony z LTE, za to bez 5G.

Huawei Nova 12s

Pierwszy z nowych telefonów, Nova 12s, wcześniej zaistniał już na rynku chińskim jako Nova 12 Lite. Telefon ma ekran OLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem 120 Hz, a moc do pracy dostarcza układ Snapdragon 778G w wersji 4G, któremu pomaga 8 GB pamięci RAM. Wewnętrzna ma natomiast 256 GB.

Fotograficzne możliwości modelu Nova 12s reprezentuje główny aparat 50 Mpix, któremu towarzyszy szerokokątny 8 Mpix oraz zaskakujący przedni aparat aż 60 Mpix z obiektywem o kącie widzenia 100°. Przedni aparat jest jedną z najbardziej podkreślanych przez producenta cech telefonu.

Akumulator 4500 mAh można ładować z mocą 66 W. Smartfon zwraca uwagę bardzo płaską obudową 6,88 mm i niewielką masą 168 g. Dostępne są warianty niebieski, biały i czarny.

Huawei Nova 12 SE

Drugi nowy telefon to Huawei Nova 12 SE, wyposażony w ekran OLED 90 Hz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+. Wewnątrz zielonej, czarnej lub białej obudowy o grubości 7,39 mm pracuje układ Snapdragon 680, któremu pomaga 8 GB pamięci RAM i do 256 GB pamięci wewnętrznej.

Dwa okrągłe moduły aparatów kryją w sumie trzy jednostki: główną 108 Mpix (f/1,9), szerokokątna 8 Mpix i makro 2 Mpix. Do zdjęć selfie wykorzystamy aparat 32 Mpix.

Huawei Nova 12 SE ma akumulator 4500 mAh z szybkim ładowaniem 66 W.

Huawei Nova 12i

Trzecia nowość, najniżej pozycjonowana, wygląda już całkiem inaczej – tym razem z tyłu obudowy znalazł się inny niż w całej serii Nova 12 dość duży, okrągły moduł fotograficzny. Znajdziemy tam aparat 108 Mpix (f/1,9) oraz czujnik głębi 2 Mpix. Na entuzjastów selfie czeka z kolei jednostka 8 Mpix.

Huawei Nova 12i jest wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem 90 Hz. Moc dostarcza układ Snapdragon 680 z towarzyszeniem 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Akumulator 5000 mAh ładowany jest z mocą 40 W.

Poza wersją czarną Nova 12i dostępny jest w kolorze zielonym.

Dostępność i ceny

Nowe smartfony Huawei na początek wchodzą do sprzedaży w Meksyku, ale ich ceny nie są niskie. Huawei Nova 12s oznacza wydatek 9999 peso, czyli około 2400 zł. Huawei Nova 12 SE kosztuje z kolei 7999 peso, czyli około 1900 zł, natomiast cena modelu Huawei Nova 12i zaczyna się od 5999 peso, czyli około 1430 zł.

