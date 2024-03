OnePlus przedstawia Ace 3V. Do nas telefon trafi jako OnePlus Nord 4

W Chinach miała miejsce zapowiadana premiera smartfonu OnePlus Ace 3V. Na globalne rynki urządzenie wejdzie pod nazwą OnePlus Nord 4. Zapowiada się bardzo obiecująco.

Wokół premiery OnePlus Ace 3V było ostatnio wiele szumu, bo chociaż jest to model przeznaczony tylko na rynek chiński, to w innych częściach świata zadebiutuje pod nazwą OnePlus Nord 4. Jest na co czekać, bo sprzęt w swojej klasie zdecydowanie się wyróżnia.

OnePlus Ace 3V czyli OnePlus Nord 4

OnePlus Ace 3V wyróżnia się już chociażby dużym, lekko zaokrąglonym ekranem AMOLED o przekątnej 6,74 cala, rozdzielczości 1.5K (2772×1240) z odświeżaniem do 120 Hz. Jest znane z OnePlus 12 wsparcie dla obrazu ProXDR, niestety, do pełni szczęścia zabrakło technologii LTPO. Imponujący jest maksymalny poziom jasności sięgający 2150 nitów (w trybie HDR), ekran zapewnia też 100% pokrycia gamy kolorów DCI-P3. W szkło wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Moc do pracy dostarcza zaprezentowany dziś nowy układ Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) z głównym rdzeniem Prime Cortex-X4, GPU Adreno 732 oraz obsługą generatywnej sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniu. W tym ma pomagać do 16 GB pamięci LPDDR5X, a na dane użytkownik otrzyma do 512 GB pamięci UFS 4.0. Za kulturę pracy odpowiada układ chłodzenia z komorą parową 9140 mm², identyczną jak w OnePlus 12.

Zobacz: Snapdragon 7+ Gen 3 już oficjalnie. Otrzyma go OnePlus Nord 4

Sekcja fotograficzna OnePlusa Ace 3V nie robi już takiego wrażenia, ale trzyma solidny poziom. Główny aparat 50 Mpix wykorzystuje matrycę Sony IMX882 (1/1.95″, przysłona f/,8, OIS), wspiera go jednostka szerokokątna 8 Mpix (Sony IMX355, 120°, f/2,2). Z przodu znalazł się aparat do selfie 16 Mpix (Samsung S5K3P9, f/2,4).

W specyfikacji OnePlus Ace 3V znajdziemy łączność 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6 i 7 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, NFC, a także kilkuzakresowy moduł pozycjonowania, łączący systemy GPS, Beidou, GLONASS, Galileo i QZSS.

Na obudowie znalazło się miejsce na głośniki stereo z Dolby Atmos i emiter podczerwieni, nie ma jednak wyjścia audio 3,5 mm. Na lewym boku ulokowany jest trzystopniowy przełącznik alert slider.

Akumulator 5500 mAh będzie można ładować przewodowo z mocą 100 W. Wszystkim zarządza Android z ColorOS 14.

Wymiary OnePlus Ace 3V to 162,7 x 75,2 x 8,47 mm, a masa 200 g. Smartfon powstał w szarej wersji kolorystycznej Air Grey oraz srebrnofioletowej Magic Purple Silver. Obudowa zapewnia odporność na pył i wodę IP65.

Dostępność i ceny

W Chinach OnePlus Ace 3V w wersji 12 + 256 GB kosztuje zaledwie 1999 juanów (ok. 1100 zł), wariant 12 + 512 GB oznacza wydatek 2299 juanów (1265 zł), topowy model 16 + 512 GB kosztuje natomiast 2599 juanów (ok. 1430 zł).

U nas ceny za model OnePlus Nord 4 będą oczywiście odczuwalnie wyższe, lecz i tak zapowiada się bardzo interesująco. Data premiery globalnego wariantu nie jest jednak znana.

Źródło zdjęć: OnePlus

Źródło tekstu: Opracowanie własne