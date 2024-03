XiaomiCivi 4 Pro – pierwszy smartfon ze Snapdragonem 8s Gen 3

Jest pierwszy smartfon napędzany zaprezentowanym ostatnio układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. To Xiaomi Civi 4 Pro z 6,55-calowym ekranem, dwoma aparatami 50 Mpix oraz baterią o pojemności 5700 mAh.

Snapdragon 8s Gen 3 to nowy układ SoC firmy Qualcomm, który stanowi nieco słabszą wersję topowego Snapdragona 8 Gen 3. Widać to choćby po nieco niższej częstotliwości taktowania rdzenia Cortex-X4, a także zastąpieniu GPU Adreno 750 grafiką Adreno 735.

Podczas premiery nowej platformy mobilnej mówiło się, że jednym z pierwszych smartfonów, który w Snapdragona 8s Gen 3 zostanie wyposażony, będzie Xiaomi Civi 4 Pro. Urządzenie to właśnie zostało zaprezentowane. Wspomniany wyżej SoC pracuje wewnątrz obudowy o wymiarach 157,2 x 72,77 x 7,45 mm / 7,75 mm (Spring Wild Green), przy masie 179,3/177,6 g (zależnie od wersji kolorystycznej). Zmieścił się tu 6,55-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1236 x 2750 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecący ze szczytową jasnością do 3000 nitów.

Ekran ma w górnej części wycięcie mieszczące dwa aparaty fotograficzne z matrycami o rozdzielczości 32 Mpix, szerokokątny i ultraszerokokątny. Trzy kolejne aparaty są z tyłu: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.55, Hyper OIS), ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix (f/2.2) oraz teleobiektyw o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.98, OIS, zoom optyczny 2x). Aparaty są sygnowane marką Leica.

Jak już napisałem wcześniej, za płynne działanie smartfonu odpowiada Snapdragon 8s Gen 3. Układ ten współpracuje z 12 lub 16 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej UFS 4.0. Xiaomi Civi 4 Pro pozwala na korzystanie z sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC. Na pokładzie nie zabrakło również odbiornika nawigacji satelitarnej (Beidou, Galileo, GLONASS, GPS L1 + L5, NavIC), podeekranwego czytnika linii papilarnych, głośników stereo czy portu USB-C (również do słuchawek).

Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 4700 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym o mocy do 67 W. Nad całością czuwa oprogramowanie HyperOS, bazujące na systemie Android 14.

Dostępność i cena

Xiaomi Civi 4 Pro jest już dostępny w przedsprzedaży w Chinach, a regularna sprzedaż ruszy tam 26 marca 2024 roku. Do wyboru są cztery wersje kolorystyczne: Spring Wild Green (zielona), Soft Mist Pink (różowa), Breeze Blue (niebieska) i Starry Black (czarna). Ceny są następujące:

2999 juanów (1650 zł) za wariant 12/256 GB,

(1650 zł) za wariant 12/256 GB, 3299 juanów (1814 zł) za wariant 12/512 GB,

(1814 zł) za wariant 12/512 GB, 3599 juanów (1980 zł) za wariant 16/512 GB.

Nowy smartfon Xiaomi dostępny jest również w limitowanej edycji ze skórą Kona oraz lustrzanym wykończeniem szkła w kolorze czarno-białym, czarno-niebieskim i czarno-różowym. Wersja ta ma konfigurację pamięci 16/512 GB oraz cenę standardowego modelu o takich parametrach.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi