Inea: światłowód większy o 420 tysięcy gospodarstw

Inea powiększa zasięg swojego światłowodu o 420 tysięcy gospodarstw domowych i instytucji. To efekt podpisanej właśnie umowy z hurtowym operatorem – Nexera. Docelowo, dzięki wszystkim umowom, Inea dotrze do 6 milionów adresów.

Inea rozpoczyna współpracę z kolejnym operatorem – Nexerą. Dzięki podpisanej właśnie umowie na świadczenie usług w modelu BSA Inea będzie mogła świadczyć usługi dla kolejnych 420 tys. punktów adresowych w regionach świętokrzyskim, łódzkim, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Warmii i Mazur.

W lipcu 2022 roku Inea podpisała inną, ważną umowę – na świadczenie usług na sieciach należących do Światłowód Inwestycje, co zwiększyło zasięg o 2,4 mln adresów w całym kraju. Ta współpraca oraz otwarte sieci Fiberhost zapewniły Inei w sumie docelowe zwiększanie zasięgu o około 4 mln gospodarstw domowych. Tegoroczne prognozy operatora zwiększyły się. Inea szacuje, że dzięki współpracy z operatorami otwartych sieci świadczone przez nią usługi światłowodowe dostępne będą w blisko 6 milionach gospodarstw domowych we wszystkich województwach.

Inea wraz z Nexerą przekonują, że model otwartych sieci światłowodowych zapewnia korzyści zarówno operatorom korzystającym, którzy zyskują ogólnopolski zasięg, jak i klientom końcowym, dając swobodę wyboru spośród różnorodnych ofert sprawdzonych dostawców.

Umowa pomiędzy Ineą i Nexera zawarta została na czas nieokreślony, obejmuje wszystkie sieci należące do operatora. Rozpoczęcie współpracy planowane jest na trzeci kwartał 2023 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Inea