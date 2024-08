Huawei tnie ceny. Smartwatch i słuchawki teraz taniej

Huawei już myśli o nadchodzącym roku szkolnym i z tej okazji startuje z nowymi promocjami. Na początek proponuje dwie okazje – na smartwatch Huawei Watch Fit 3 i słuchawki Huawei FreeClip.

Pierwsza część promocji z okazji nowego roku ruszyła dziś, a na kupujących czekają dwa produkty w obniżonych cenach: smartwatch Huawei Watch Fit 3 i słuchawki Huawei FreeClip.

Oferta obowiązywać będzie do 1 września 2024 r. lub do wyczerpania zapasów. Na tym jednak nie koniec obniżek – kolejne urządzenia objęte promocjami zostaną ujawnione już w nadchodzący poniedziałek 5 sierpnia 2024 r.



Huawei Watch Fit 3

Huawei Watch Fit 3 to jeden z najnowszych smartwatchy marki – niewielki model w kwadratowej kopercie, pełen funkcji sportowych. Do tej pory do wyboru było aż 6 wersji, różniących się kolorem koperty oraz rodzajem paska. Teraz producent wprowadza do oferty zupełnie nową wersję ze złotą bransoletą, dostępną na promocji w cenie 749 zł (nadchodząca rekomendowana cena detaliczna: 849 zł).

W ofercie promocyjnej można znaleźć też Huawei Watch Fit 3 w odcieniach różu, szarości i zieleni za 599 zł (sugerowana cena detaliczna: 699 zł) oraz perłowej bieli za 699 zł (sugerowana cena detaliczna: 799 zł).

W oficjalnym sklepie huawei.pl przygotowano specjalne wersje Sport Edition z dodatkowymi paskami w odcieniach księżycowej bieli i czerni, które dostępne są w obniżonej cenie 599 zł (sugerowana cena detaliczna: 699 zł).

Huawei Watch Fit 3 zapewnia do 10 dni pracy na jednym ładowaniu. Obsługuje ponad 100 trybów treningowych i monitoruje kluczowe wskaźniki zdrowia, takie jak tętno, jakość snu, poziom stresu i cykl menstruacyjny. Więcej o zegarku tu: Huawei Watch Fit 3 będzie przebojem. Warto kupić przed 23 czerwca.



Huawei FreeClip

Huawei FreeClip to słuchawki, które łączą w sobie niebanalny wygląd z dużym komfortem noszenia. Słuchawki świetnie trzymają się w uszach i nie wypadają z nich nawet podczas intensywnego treningu. Teraz dostępne są w najniższej w historii cenie. Nasz test: Huawei FreeClip: Słuchawki z kulką pokonały te z dziurką - test

W aktualnej promocji Huawei FreeClip we wszystkich odcieniach (czarny, fioletowy, beżowy) można zdobyć w cenie 699 zł (sugerowana cena detaliczna: 799 zł).

Wybrane oferty dostępne będą w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huwei.pl.



Zobacz: Huawei Watch GT 5 czeka na premierę. Na pokładzie nowy system

Zobacz: Huawei tnie ceny na lato. Zniżki nawet 48%

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Huawei