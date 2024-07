Huawei Watch GT 5 czeka na premierę. Na pokładzie nowy system

Huawei już szykuje się do premiery zegarka Watch GT 5. Z doniesień wynika, że będzie pracował pod kontrolą nowego systemu operacyjnego Huawei.

Bardzo popularna seria zegarków Huawei Watch GT wkrótce doczeka się kontynuacji. Seria Watch GT 4 miała swoją premierę we wrześniu 2023 r., w analogicznym terminie może dojść do debiutu nowej generacji, Huawei Watch GT 5. To oznacza jednak, że Huawei zmieni harmonogram wydań serii Watch GT – jeszcze wcześniejszy model Watch GT 3 został wprowadzony na rynek w 2021 r., a producent trzymał się cyklu dwuletniego.

Huawei Watch GT 5 szykuje się do wejścia na rynek

Nowy model Huawei został właśnie dostrzeżony w bazie danych indonezyjskiej instytucji certyfikacyjnej SDPPI, pod symbolem VLI-B29 oraz nazwą rynkową Huawei Watch GT 5. To zresztą nie pierwszy sygnał, że smartwatch jest już bliski premiery – wcześniej podobny wpis pojawił się w chińskim 3C. Huawei Watch GT 5 został także dostrzeżony na liście certyfikowanych urządzeń TÜV Rheinland.

To wskazuje, że Huawei Watch GT 5 niedługo powinien doczekać się premiery i to nie tylko w Chinach, ale od razu albo wkrótce po – na globalnych rynkach.

O specyfikacji nowego Watcha GT niewiele jeszcze wiadomo. Z certyfikatów wynika, że zegarek zapewni odporność przed pyłem i wodą na poziomie IP68. Wszystko też wskazuje, że powstaną dwie wersje rozmiarowe, prawdopodobnie 41 mm i 46 mm, jak w poprzedniej edycji. Wiadomo też, że Huawei Watch GT 5 będzie ładowany z mocą 18 W, czyli dość dużą, jak na smartwatch.

Huawei Watch GT 5 pojawia się też w już mniej oficjalnych przeciekach. Z informacji krążących w chińskim serwisie Weibo wynika, że zegarkiem będzie zarządzał już HarmonyOS NEXT. To nowy system operacyjny stanowiący rozwinięcie HarmonyOS, całkowicie niezależne od Androida. W przypadku wersji na zegarki (obecnie HarmonyOS 4.2) ta zależność oczywiście nie występuje, bo jej podstawą był RTOS, ale po HarmonyOS NEXT w Watch GT 5 można oczekiwać większej integracji z ekosystemem Huawei oraz większej wydajności. Szczegóły nie są jednak znane. Spodziewana data premiery zegarka Huawei Watch GT 5 to wrzesień lub październik 2024 r.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, The Tech Outlook

Źródło tekstu: The Tech Outlook, Weibo