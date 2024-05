Huawei Watch 4 Pro Space Edition już w Polsce. Na start ze zniżką

Zgodnie z zapowiedziami, na polskim rynku debiutuje Huawei Watch 4 Pro Space Edition – najbardziej zaawansowany i dopracowany smartwatch Huawei. Dziś ruszyła jego sprzedaż, a na start producent przygotował promocję.

Po kwietniowej premierze w Chinach Huawei Watch 4 Pro Space Edition wkracza na globalne rynki, w tym także do Polski. Zegarek jest odświeżoną i ulepszoną wersją modelu z zeszłego roku.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition z powłoką DLC

Oryginalny Huawei Watch 4 Pro z 2023 roku ma kopertę z tytanu TC4, stopu stosowanego w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Już to zapewnia wysoką odporność na zarysowania i drobne uszkodzenia, ale wariant Space Edition ma jeszcze coś. W tej edycji koperta oraz bransoleta wykonane są ze stopu tytanu i dodatkowo zostały pokryte diamentopodobną powłoką DLC. Powłoka DLC (Diamond-like carbon) pozwala przenieść na inne materiały właściwości diamentu, takie jak wysoka trwałość, odporność na ścieralność oraz zużycie. Dzięki powłoce DLC zegarek Huawei Watch 4 Pro Space Edition jest jeszcze bardziej odporny na zarysowania.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition wyraźnie odróżnia wyglądem od znanych już z rynku wersji zegarka. Producent nawiązuje stylistycznie do eksploracji kosmosu i planet. Koperta i bransoleta w kolorze grafitowym stanowią ciekawe odświeżenie, a dodatkowym elementem jest ciemnoczerwony pierścień okalający wyświetlacz. Przeprojektowania doczekała się także obrotowa koronka – ma ona nawiązywać do dyszy Lavala z silników rakietowych. Huawei Watch 4 Pro Space Edition wyróżnia się także unikatową interaktywną tarczą, która również nawiązuje do rakietowej dyszy.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition przynosi wszystkie najlepsze cechy znane z podstawowej linii. Zegarek ma wymiary 49,1 x 49,1 x 12.9 mm. Spełnia normę odporności na pył i wodę IP68, wyróżnia się też klasą wodoszczelności 5 ATM i certyfikat EN 13319, co pozwala bez obaw nurkować na głębokość do 30 metrów.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition wyposażony jest w 1,5-calowy ekran LTPO AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli i zagęszczeniu 310 ppi. Wzrok przyciąga zaokrąglone, sferyczne szkło szafirowe. Wykorzystanie technologii LTPO i odświeżania od 1 Hz pozwala na oszczędne wykorzystanie trybu AoD.

Zegarek ma bogaty zestaw czujników: przyspieszenia, głębokości i temperatury, oświetlenia, żyroskop, barometr, kompas, optyczny pomiar tętna i EKG. Mierzy i analizuje tętno, sen (w tym bezdech senny), stres, saturację krwi, temperaturę skóry, sprawności płuc, EKG i cykl menstruacyjny. Ma też funkcję pozwalającą zmierzyć 8 różnych parametrów zdrowotnych w minutę – „Zdrowie na oku” obejmuje analizę EKG, pomiar tętna, saturacji (SpO2), wykrywanie sztywności tętnic, badanie poziomu stresu, temperatury skóry oraz kontrolę układu oddechowego.

Całkowitą nowością jest ósmy śledzony parametr, czyli jakość oddychania podczas snu, która może pomóc zidentyfikować ryzyko bezdechu sennego. Zegarek wykrywa spadki poziomu tlenu oraz zmiany tętna podczas snu i przygotowuje rekomendacje, dotyczące poprawy jego jakości.

Na sportowców czeka ponad 100 trybów sportowych, w tym pływanie, wspinaczka górska, czy tryb nurkowania swobodnego, a także analiza treningów TrueSport, zapis trasy biegu GPS. Dzięki Mapom Petal możliwa jest też niezależna nawigacja na zegarku.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition ma ponadto funkcję wykrywania upadku i powiadomień SOS, zapewnia łączność eSIM (LTE i 3G), Bluetooth 5.2 (BR+BLE+EDR), NFC, Wi‑Fi (2.4 GHz), a także pozycjonowanie GPS+Glonass+Galileo+BeiDou+QZSS.

Zegarek oferuje także takie funkcje jak: asystent głosowy, zarządzanie odtwarzaniem muzyki, zdalna migawka, fazy księżyca i zmiany pływów, czas wschodu i zachodu słońca, ostrzeżenia o burzy, barometr i kompas, stoper, minutnik, alarmy, funkcja szukania telefonu. Daje też dostęp do AppGallery. Wszystkim zarządza HarmonyOS 4.2.0.

Akumulator 780 mAh w standardowym trybie zapewnia do 4,5 dnia pracy na jednym ładowaniu. Maksymalnie można jednak wydłużyć czas pracy do 12 lub nawet 21 dni w nowym trybie ultraoszczędnym.

Dostępność i promocja na start

Huawei Watch 4 Pro Space Edition został wyceniony na 2799 zł. Od dziś zegarek dostępny jest w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik oraz u operatorów: Plus, T-Mobile i Orange, a także na huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz na Amazonie.

Od dziś do 23 czerwca 2024 r. trwa sprzedaż premierowa, dzięki której można zyskać 200 zł zniżki od rekomendowanej ceny detalicznej, czyli zegarek będzie dostępny za 2599 zł.

Wraz z premierą modelu Huawei Watch 4 Pro Space Edition producent na stałe obniżył też ceny wcześniejszych modeli zegarków z serii Watch 4: Active do 1599 zł, Pro Classic i Pro Blue Edition do 1999 zł oraz Pro Elite do 2399 zł.

