Huawei tnie ceny. Do 12 maja nawet 32% taniej

Huawei rozdokazywał się na wiosnę. Ogłosił kolejną już promocję na swoje produkty, a tym razem zniżki sięgają aż 32%. Taniej można kupić laptopy, smartwatche, słuchawki, tablet czy smartfon marki.

Huawei ogłasza kolejna już w ostatnim czasie promocję. Tym razem producent zaprasza do swojego sklepu huawei.pl, gdzie na klientów czekają tańsze laptopy, smartwatche, tablet dla artystów, fotograficzny smartfon oraz słuchawki marki. Dodatkowo do wybranych laptopów sklep dorzuca trzeci rok gwarancji w prezencie lub pakiet Microsoft 365 Family na 12 miesięcy.

Promocja już ruszyła i potrwa do 12 maja 2024 r. lub do wyczerpania zapasów.

Laptopy i tablet w promocji na huawei.pl

Tylko na huawei.pl kupimy najnowszy mobilny laptop z dużym ekranem Huawei MateBook D 16 2024 w wersji z procesorem Intel Core i5, 8 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB w promocyjnej cenie 2799 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni).

W prezencie otrzymamy dodatkowy, trzeci rok gwarancji, pakiet Microsoft 365 Family na 12 miesięcy i możliwość dodania do koszyka myszy Bluetooth Huawei CD23 za 49 zł oraz plecaka Huawei CD66 za 99 zł.

Poszukujący ultralekkiego laptopa mogą za to kupić Huawei MateBook X Pro 2022 (Intel Core i7 / 16 GB RAM / dysk 512 GB) najtaniej w historii – za 5799 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni). Klienci dostaną również pakiet Microsoft 365 Family na 12 miesięcy oraz etui w prezencie i możliwość dokupienia myszy Bluetooth Huawei CD23 za 49 zł i plecaka Huawei CD66 za 99 zł.

W sklepie czeka też tablet Huawei MatePad Pro 13.2 (12 GB RAM / 256 GB pamięci) za 4199 zł, do którego w prezencie otrzymamy rysik Huawei M-Pencil (3. generacji), klawiaturę Huawei Smart Keyboard i etui oraz ochronę ekranu na rok (łączna wartość gratisów to ponad 1700 zł). Do zestawu możemy dokupić także słuchawki Huawei FreeBuds SE 2 za jedyne 139 zł.

Słuchawki, zegarek, smartfon – taniej

W sklepie huawei.pl oferowane są też słuchawki Huawei FreeClip. Teraz można je nabyć za 799 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni) wraz ze wsparciem na wypadek zgubienia lub zniszczenia. Usługa ta uprawnia do zakupu nowej słuchawki o 50% taniej. Do słuchawek możemy dokupić opaskę sportową Huawei Band 8 za jedyne 149 zł.

Opaskę Huawei Band 8 w wersjach czarnej, różowej i zielonej można też kupić osobno za 199 zł (wcześniej 249 zł), a w tym przypadku wraz z urządzeniem do koszyka możemy dorzucić słuchawki douszne Huawei FreeBuds SE 2 za 139 zł.

W nowej promocji nie mogło zabraknąć zegarkowego przeboju producnta, czyli smartwatcha Huawei WATCH GT 4. Na wiosnę przygotowano nowe zestawy kolorystyczne z dodatkowym paskiem: model Classic Color Edition w wersji damskiej (tarcza 41 mm) kupimy za 1199 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni) oraz męskiej (tarcza 46 mm) za 1099 zł.

Do wersji damskiej gratis otrzymamy pasek Huawei EasyFit 2 w kolorze miętowym, do męskiej zaś pasek w kolorze czarnym.

Dodatkowy niebieski pasek otrzymamy również przy zakupie Huawei WATCH 4 Pro Blue Edition za 2199 zł (najniższa cena z 30 dni). A kupując Huawei Watch 4 Pro Active za 1699 zł (najniższa cena z ostatnich 3 dni: 1899 zł) otrzymamy dodatkowy pasek za jedynie 69 zł i wagę Huawei Scale 3 za 99 zł.

Na tym nie koniec. Z myślą o osobach aktywnych, poszukujących bardziej budżetowych urządzeń, przygotowano promocję Huawei WATCH GT 3 Active za jedyne 699 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 799 zł).

Wraz z zegarkiem kupujący otrzyma pasek Huawei EasyFit 2 w kolorze fioletowym za darmo, jak również możliwość dokupienia wagi Huawei Scale 3 za 99 zł oraz słuchawek Huawei FreeBuds SE 2 za 139 zł.

A może flagowy smartfon?

Akcja promocyjna na huawei.pl to również okazja, by upolować fotograficzny smartfon Huawei P60 Pro, którego cena utrzymuje się na poziomie 4349 zł (rekomendowana: 5499 zł).

Możemy do niego dobrać słuchawki douszne Huawei FreeBuds SE 2 w cenie obniżonej na 139 zł.

Promocja huawei.pl: więcej szczegółów

Promocja obowiązuje do 12 maja 2024 roku lub do wyczerpania zapasów i może ulec zmianie.

By poznać szczegóły promocji, kliknij tu.

