Promocje na huawei.pl: Nowy Rok Szkolny w wielkim stylu

Wakacje w pełni, jednak można już powoli myśleć o ruszającym wkrótce Nowym Roku Szkolnym. Na tę okazję Huawei przygotował sporo różnych produktów, które można kupić w niższej cenie.

"Najlepsze w klasie" to promocja, którą firma Huawei przygotowała wspólnie z partnerami handlowymi. W jej ramach są oferty, które powinny zainteresować zarówno fanów technologii, jak i osoby szukające okazji przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Od 12 sierpnia użytkownicy mogą skorzystać z wyjątkowych zniżek na popularne słuchawki Huawei FreeBuds 6i oraz FreeBuds SE 2. Promocje obowiązują do 1 września 2024 roku lub do wyczerpania zapasów.

Wyjątkowe oferty na słuchawki

Jeśli poszukujesz wysokiej jakości słuchawek, które sprawdzą się zarówno podczas słuchania muzyki, jak i prowadzenia rozmów, to oferta na model Huawei FreeBuds 6i może być dla Ciebie idealna. Te dokanałowe słuchawki, dostępne teraz za 379 zł (w porównaniu do regularnej ceny 399 zł), oferują nie tylko doskonałą jakość dźwięku, ale także skuteczną redukcję szumów, co sprawia, że każde doświadczenie dźwiękowe jest jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Dla tych, którzy preferują bardziej budżetowe rozwiązania, Huawei przygotował również promocję na model FreeBuds SE 2. Te douszne słuchawki można teraz nabyć za 169 zł (w porównaniu do regularnej ceny 199 zł). Oba modele dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych, co pozwala na dopasowanie słuchawek do własnych upodobań.

Gdzie skorzystać z promocji?

Promocje na słuchawki dostępne są u wybranych partnerów biznesowych Huawei, w tym w sklepach takich jak Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom oraz Komputronik. Oferty można znaleźć również w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz bezpośrednio na stronie huawei.pl. Warto jednak pamiętać, że promocje mogą ulec zmianie, a dostępność produktów jest ograniczona.

Ekskluzywne promocje na huawei.pl

Odwiedzając oficjalny sklep internetowy huawei.pl, klienci mogą liczyć na dodatkowe niespodzianki. Jedną z nich jest promocja na smartfon fotograficzny Huawei Pura 70, który teraz można kupić za 2999 zł, co oznacza oszczędność 600 zł w stosunku do najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Dodatkowo, przy zakupie dowolnego tabletu na huawei.pl, można skorzystać z 50% zniżki na rozszerzoną o rok gwarancję. Co więcej, osoby, które zapiszą się do newslettera, otrzymają dodatkowy rabat w wysokości 50 zł, a wszystkie urządzenia można zakupić na raty 0%. To czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną.

Pełnia lista przecenionych urządzeń poniżej. Znajdziemy wśród nich wiele smartfonów, smartwatchy, laptopów oraz innych sprzętów.

