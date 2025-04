W Orange tylko rośnie. Wyniki operatora za pierwszy kwartał 2025

Cieszy nas solidny początek roku, w którym osiągnęliśmy dobrą dynamikę wzrostu liczby klientów i wskaźników ARPO we wszystkich kluczowych usługach telekomunikacyjnych – wśród których szczególnie wyróżniają się usługi komórkowe. Liczymy, że niedawno wprowadzona, bardziej atrakcyjna usługa telewizyjna, sprzedawana w pakiecie ze światłowodem wzmocni naszą ofertę komercyjną, zachęcając nowe gospodarstwa domowe do wybrania usług Orange. Na rynku biznesowym, jesteśmy zadowoleni z powrotu do wzrostu przychodów z usług IT i integracyjnych w 1 kw., pomimo utrzymującej się niepewności w otoczeniu rynkowym

oceniła Liudmila Climoc, Prezes Zarządu Orange Polska.